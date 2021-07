Trzy podstawowe błędy makijażowe

Źle dobrany podkład

Dobór odpowiedniego podkładu jest istotną kwestią. Stanowi on bazę makijażu. Jego kolor powinien idealnie pasować do skóry.



Zbyt ciemny podkład wbrew pozorom nie doda opalenizny. Nawet przeciągniecie podkładu na szyję, da efekt odcięcia od reszty ciała. Twarz pomalowana za ciemnym podkładem wygląda na zmęczoną.



Natomiast użycie za jasnego podkładu również nie jest dobrym pomysłem. Będzie to skutkowało nienaturalnym wyglądem. Twarz będzie zbyt blada, co może kojarzyć się z chorobą lub złym samopoczuciem.



Nienaturalne brwi

Podkreślenie brwi to niewątpliwe uzupełnienie makijażu. Uwydatnienie ich koloru oraz kształtu to dla wielu kobiet konieczny element makijażu. Warto jednak pamiętać o naturalnym wykończeniu.



Zbyt intensywny odcień oraz nadanie im kwadratowego kształtu sprawi, że efekt będzie zdecydowanie przesadzony. To właśnie brwi będą wychodzić na pierwszy plan.



Rozwiązaniem jest delikatne podkreślenie włosków za pomocą chłodnego cienia, kredki lub pomady. Najlepiej zacząć od dolnej linii. Ważne jest również to, by końcówka brwi była zdecydowanie ciemniejsza niż początek.



Konturowanie twarzy

Konturowanie twarzy to ten element makijażu, który może stanowić trudność dla wielu z nas. Najczęściej można się spotkać ze źle dobranym kolorem bronzera oraz nienaturalnym przejściem między podkładem a produktem konturującym.

Zdjęcie Podkreślenie brwi to niewątpliwe uzupełnienie makijażu / 123RF/PICSEL

Jeśli chcemy ocieplić twarz, należy wybrać ciepły odcień bronzera. W przypadku konturowania sprawdzą się te kosmetyki, które mają chłodny odcień.



Ponadto warto mieć na uwadze to, że jeśli zależy nam na uwydatnieniu jakiejś części twarzy, to należy ją rozjaśnić. Natomiast przyciemnienie przyniesie odwrotny efekt. Dzięki temu można np. optycznie zmienić kształt nosa.

