Historia jogi sięgająca tysięcy lat wstecz, jest niezwykle ciekawa i obszerna. Trudno jednak dokładnie określić kiedy powstała joga i kiedy zaczęto ją uprawiać. Niektóre źródła podają, że praktykowanie tej filozofii w Indiach rozpoczęło się już w okresie 3300 - 1300 p.n.e. Za ojca jogi często uznaje się indyjskiego uczonego imieniem Patańdżali, który zebrał i podsumował jej najważniejsze mądrości. Jego 194 wersety (jogasutry) są do dziś podstawą znanego u nas systemu jogi. Zachód dowiedział się o jodze w XIV wieku kiedy to odkryto Indie. Podobnie jak wszelkie wierzenia hinduskie, tak samo i jogę uznano za “pogańską", a w czasach angielskiego kolonializmu, czyli do końca XIX wieku praktykowanie jej było zakazane.