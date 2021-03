​W tym roku najmodniejszym kolorem w makijażu jest fuksja

Odcieniem, który zdominował tegoroczne makijażowe trendy jest wyrazista i przykuwająca wzrok fuksja. Na ten odważny kolor postawiła ostatnio również Dupa Lipa, która na gali wręczenia nagród Grammy zachwyciła utrzymaną w tej barwie stylizacją. Odpowiedzialna za efektowny look artystki wizażystka przekonuje, że fuksja jest nie tylko modna, ale i uniwersalna. "Pasuje niemal do każdego koloru skóry" - zapewnia Samantha Lau.

Reklama

Zdjęcie W tym sezonie poleca się nakładać na powieki cień w kolorze fuksji albo ozdobić usta pomadką w tym odcieniu, tak jak zrobiła to Dua Lipa /Kevin Mazur /East News

Choć do niedawna wśród makijażowych trendów królowały naturalność i delikatność, w tym roku dyskretne upiększanie urody zastąpiły awangardowe rozwiązania i maksymalizm. Cienie i pomadki imitujące kolor skóry czas zatem odłożyć do szuflady. Warto natomiast zaopatrzyć się w kosmetyki w odważnych, przykuwających wzrok odcieniach. Jak wskazują pokazy najbardziej uznanych projektantów, w najbliższych miesiącach będziemy śmiało zdobić usta i powieki intensywnymi, energetycznymi kolorami. Szczególnie dużym uznaniem designerów, wizażystów oraz słynących z wyznaczania trendów gwiazd, cieszy się ostatnio fuksja.

Reklama

Ten efektowny kolor pojawił się na wybiegach u takich marek, jak Giambattista Valli, Bora Aksu, Max Mara, Molly Goddard oraz Versace. Słynna artystka makijażu Pat McGrath stworzyła na potrzeby pokazu jesienno-zimowej kolekcji włoskiego domu mody elektryzujące kocie oko w kolorze fuksji, które doskonale współgrało z barwnymi stylizacjami modelek.

Instagram Post

Na kreacje Versace utrzymane w tej kolorystyce postawiła niedawno Dua Lipa, która zaprezentowała się w nich na gali wręczenia nagród Grammy. Jednym ze strojów, w których artystka pojawiła się na ceremonii, była zjawiskowa balowa suknia w kolorze fuksji ozdobiona błyszczącymi kryształkami. Za dopełnienie stylizacji posłużył gwieździe wyrazisty makijaż w tym samym odcieniu.

"Fuksja to wbrew pozorom niezwykle uniwersalny odcień, który pasuje niemal do każdego koloru skóry. Świetnie prezentuje się zarówno u posiadaczek bardzo jasnej cery, jak i pań o oliwkowej, a nawet ciemnobrązowej skórze" - przekonuje w rozmowie z amerykańskim magazynem "Vogue" wizażystka Samantha Lau, która odpowiada za wykonanie makijażu piosenkarki. Według ekspertki fuksja to doskonały wybór zarówno dla odważnych kobiet, jak i tych, które wolą nieco mniej krzykliwy look. Bo choć odcień ten jest wprost stworzony do awangardowych makijaży, może posłużyć także jako subtelny kolorystyczny akcent.

W tym sezonie Lau poleca nakładać na powieki cień w kolorze fuksji albo ozdobić usta pomadką w tym odcieniu. Jeśli jednak preferujemy dyskretniejsze rozwiązania, wystarczy narysować na górnej powiece cienką linię za pomocą kredki w kolorze fuksji, a następnie wytuszować rzęsy. "Bez względu na to, czy zdecydujesz się na mocny czy też delikatny makijaż, fuksja to niewątpliwie dobry wybór, gdyż w tym roku jest symbolem rozpoczynającego się właśnie wiosenno-letniego sezonu" - wyrokuje Lau.

Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy program

TUTAJ>>>