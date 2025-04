Wokół tych niepozornych zielonych liści narosło wiele mitów i niestworzonych historii. Powielane przez wiele osób zaczęły "żyć swoim życiem", przez co popularność i uznanie dla przysmaku bajkowego Popeye'a bardzo spadło, a to błąd!

Rzeczywiście, w świeżym szpinaku znajdziemy wysoką zawartość wit. C i żelaza, która zmniejsza się po podgrzaniu - uduszeniu czy ugotowaniu. Ale te skłądniki odżywcze nie znikają całkowicie! Pod wpływem temperatury ilość tych dwóch mikrelementów spada, ale pamiętajmy, że szpinak znacząco zmniejsza objętość podczas gotowania, dzięki czemu możemy zjeść go więcej, straty żelaza nie będą więc tak dotkliwe. Ponadto, choć jedne spadają, poziom innych witamin po obróbce cieplenj szpinaku wzrasta! Chodzi o wit. A, K i B6. Zatem można uznać ten mit za obalony. Kluczowe jest krótkie podsmażanie lub gotowanie na parze. Przegotowane warzywa zawsze będą ubogie w składniki odżywcze.

To kompletna bzdura. Liczne badania wykazały jednoznacznie, że prawidłowo zamrożony szpinak niemal tyle samo wszystkich witamin i mikroelementów, co świeży, można go zatem jeść cały rok. Specjaliści zalecają, by zagościł w diecie na stałe nie tylko ze względu na niezbędne witaminy, ale także zawarty w zielonych warzywach chlorofil, który wspomaga oczyszczanie z toksyn, poprawia trawienie i wzmacnia odporność.