Wyjaśniamy, jak po 30. roku życia pielęgnować skórę

"Gdzie widzisz siebie za 10 lat?" jest jednym z bardziej znienawidzonych pytań padających podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jednak dermatolodzy sugerują nieco zmienić to pytanie i wyobrazić sobie, jak widzimy naszą skórę za 10 lat. Eksperci podkreślają, że po 30. roku życia warto opracować długoterminowy plan pielęgnacyjny.

Zdjęcie Bez względu na wiek, ochrona przeciwsłoneczna jest najważniejszym punktem pielęgnacji skóry /123RF/PICSEL

"Lepiej zapobiegać niż leczyć" - mówi dermatolog dr Dendy Engelman, podkreślająv, że ta maksyma doskonale sprawdza się zarówno w kontekście zdrowia, jak i wyglądu i kondycji naszej skóry. Doradza opracowanie 10-letniego planu pielęgnacyjnego, szczególnie jeśli zbliżamy się lub za chwilę przekroczymy magiczną 30. "W większości aspektów związanych ze zdrowiem i urodą profilaktyka ma kluczowe znaczenie. Od zmarszczek po przebarwienia, im bardziej chronisz i pielęgnujesz skórę odpowiednimi składnikami i formułami, tym lepiej jesteś przygotowany do walki z oznakami starzenia" - podkreśla.

Choć profilaktyka i pielęgnacja konieczne są w każdym wieku, dr Engelman zauważa, że są one szczególnie istotne, gdy zbliżamy się do 30.

- W tym wieku produkcja ceramidów spada o 46 proc., a każdego roku tracimy około 1 proc. kolagenu - mówi.

- Szkody, jakie poczyniła nadmierna ekspozycja słoneczna i czynniki zewnętrzne, również zaczynają się ujawniać, co powoduje widoczne oznaki starzenia, których natężenie będzie zależało od tego, w jaki sposób traktujemy naszą skórę - wyjaśnia.

Dlatego też do 10-letniego planu pielęgnacyjnego warto włączyć kilka stałych punktów. Jednym z nich może być korzystanie z delikatnych urządzeń oczyszczających lub szczoteczek sonicznych, których używamy w trakcie mycia twarzy. Taki zabieg wykonany w trakcie mycia twarzy pozwala dokładnie oczyścić skórę, ale również delikatnie usunąć martwy naskórek bez uszkadzania bariery ochronnej skóry. Przy okazji wykonujemy delikatny masaż twarzy, który dodatkowo poprawia krążenie.

Warto również zaopatrzyć się w serum z witaminą C.

- To mój ulubiony sposób na przeciwdziałanie starzeniu się i cofanie uszkodzeń słonecznych - mówi dr Engelman. Witamina C jest silnym przeciwutleniaczem, który rozjaśnia, wyrównuje koloryt skóry i chroni przed wolnymi rodnikami.

Bez względu na wiek, ochrona przeciwsłoneczna jest najważniejszym punktem pielęgnacji skóry.

- Jest niezbędna każdego dnia. Efekty mogą nie być widoczne teraz, ale oznaki tych wszystkich dni na słońcu będą się kumulować w późniejszych latach - wyjaśnia dermatolog.

Skóra wokół oczu jest najcieńsza, co oznacza, że zaczyna szybciej wykazywać oznaki starzenia niż reszta twarzy. Z tego powodu dr Engelman sugeruje dodanie kremu pod oczy. Obecne w nim peptydy stymulują produkcję kolagenu w tym miejscu, co zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek i elastyczność.

Regularne złuszczanie jest ważne zawsze, ale może być szczególnie przydatne w wieku 20 i 30 lat, kiedy pojawiają się pierwsze zmarszczki, ale również drobne plamy lub przebarwienia.

Jeśli zaś zamierzamy włączyć tylko jeden składnik do naszego pielęgnacyjnego rytuału, niech będzie to retinol. Dr Engelman sugeruje stosowanie lekkiego retinolu, co najmniej trzy razy w tygodniu.

- A jeśli twoja skóra jest zbyt wrażliwa, aby tolerować intensywne działanie? Nałóż cienką warstwę kremu nawilżającego przed serum z retinolem, aby uzyskać dodatkową barierę ochronną - sugeruje ekspert.

Równie istotne jest nawilżanie.

- Utrzymanie nawilżenia skóry za pomocą kremu nawilżającego ma kluczowe znaczenie - mówi dr Engelman. Dodaje, że skóra regeneruje się najczęściej między godziną 22:00 i 2 w nocy, kiedy śpimy. Oznacza to, że wieczór to najlepszy czas na nałożenie silnego nawilżacza, który pomoże skórze w naprawie.