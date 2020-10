Wyjaśniamy, jakich produktów do pielęgnacji skóry nie należy używać jesienią

To, że pielęgnacja powinna mieć charakter sezonowy, podobnie, jak garderoba, jest jasne. Mniej jasne jest to, które kosmetyki pielęgnacyjne powinny znaleźć się w indeksie produktów zakazanych i z jakiego powodu.

Zdjęcie Wiele osób używa masek na bazie glinki do odtruwania skóry, ale jesienią jeszcze bardziej wysuszają i podrażniają skórę /123RF/PICSEL

"Zmiana pogody sprawia, że skóra jest bardziej reaktywna na składniki, które powinna przynajmniej tolerować (o innych porach roku). I to właśnie przez to pogarsza się tym samym wrażliwość skóry" - mówi na łamach "WellandGood" dr Audrey Kunin, dermatolog.

W sezonie jesienno-zimowym skóra zdecydowanie szybciej się odwadnia, czemu sprzyja nie tylko aura, ale również powietrze w pomieszczeniach, w których przebywamy. To nadmierne przesuszenie może również przyczyniać się do zwiększonej wrażliwości skóry. Dobierając odpowiednie produkty pielęgnacyjne warto mieć na uwadze składniki przede wszystkim nawilżające. I to nawet, a może wręcz przede wszystkim w przypadku kłopotów z cerą przetłuszczająca się, która jest szczególnie podatna na przesuszenie.

W sezonie jesiennym warto także odstawić na bok toniki na bazie alkoholu lub o działaniu ściągającym. Jak sugeruje dermatolog, jeśli chcemy zachować w naszej pielęgnacji produkt tonizujący, warto wybierać produkty, które w swoim składzie zawierają kwas hialuronowy lub niacynamidem, które pomogą nawilżyć skórę i odbudować barierę ochronną.

W sezonie jesienno-zimowym warto również zrezygnować z maseczek na bazie glinki lub w znacznym stopniu ograniczyć ich udział w pielęgnacji.

- Wiele osób używa masek na bazie glinki do odtruwania skóry, ale będą one jeszcze bardziej wysuszać i podrażniać skórę o tej porze roku, więc warto zrezygnować z częstego korzystania z nich - sugeruje dermatolog.

Chociaż dr Kunin nie sugeruje, aby całkowicie odstawić retinol do następnej wiosny, zaleca oszczędne stosowanie wszelkich pochodnych witaminy A.

- Sugeruję nieco ograniczyć częstotliwość ich stosowania i przede wszystkim upewnić się, że stosujemy je właściwie - podkreśla. Najpierw należy bowiem dokładnie umyć twarz, a następnie odczekać, aż 30 minut przed nałożeniem produktu, aby upewnić się, że skóra jest całkowicie sucha. Ogranicz się do ilości produktu wielkości ziarnka grochu raz lub dwa razy w tygodniu.