W pierwszej kolejności należy zrozumieć specyfikę skóry na dłoniach . Jest zdecydowanie cieńsza niż na pozostałych partiach ciała. Cechuje się niewielką ilością tkanki tłuszczowej i gruczołów łojowych. Przez to staje się wrażliwsza na błędy w pielęgnacji, brak odpowiedniej ochrony oraz niesprzyjające czynniki zewnętrze. Do najczęstszych przyczyn wysychania dłoni należą:

niewycieranie dłoni do sucha.

Suche ręce zimą to dopiero początek problemów . Bez zdecydowanej reakcji i regularności w działaniu skóra na dłoniach będzie szorstka, napięta i zaczerwieniona. Z czasem może pękać, powodując duży dyskomfort i ból. Znacznie bardziej widoczne będą na niej objawy starzenia .

Miłośnicy naturalnej pielęgnacji skóry pewnie nieraz mieli okazję przekonać się, że regenerujące kosmetyki można przygotować w domowym zaciszu. Wykorzystajmy do tego popularne produkty spożywcze. Jak nawilżyć suche ręce? Skorzystaj z potęgi miodu, który jest skarbnicą składników odżywczych i pomaga zatrzymać wilgoć w skórze .

Kilka łyżek produktu wymieszaj z niewielką ilością oliwy z oliwek. W ten sposób stworzysz maseczkę, którą łatwo będzie nałożyć na przesuszoną skórę dłoni. Wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji i zostaw na rękach na 20-30 minut. Po tym czasie spłucz i wytrzyj skórę do sucha. Na koniec nałóż ochronny krem nawilżający. Od razu zauważysz różnicę. Dla uzyskania długotrwałych efektów stosuj dwa-trzy razy w tygodniu.

Łyżkę ostudzonych fusów z kawy wymieszaj z łyżką oliwy. Delikatnie wmasuj w dłonie — przekonasz się, że to wyjątkowo relaksujący zabieg. Spłucz ręce ciepłą wodą, osusz i wetrzyj odżywczy krem lub olejek. Powtarzaj co tydzień, a jesienne i zimowe warunki nie będą doprowadzać skóry do ruiny.