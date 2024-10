Do ulubionej odżywki dodaj łyżeczkę oleju - może to być np. oliwa - wymieszaj dokładnie i nałóż na wilgotne po umyciu włosy. Aby wzmocnić działanie regeneracyjne, owiń włosy z mieszanką folią i załóż czapkę. Kuracja powinna trwać przynajmniej 20 minut. Po upływie tego czasu spłucz. Dzięki tej najprostszej metodzie olejowania twoje włosy będą odżywione, błyszczące i zdecydowanie odporniejsze na możliwe uszkodzenia w postaci ocierania się o szalik czy czapkę!

W każdej drogerii znajdziesz bez problemu olejek do włosów - najczęściej jest to mieszanka olejów specjalnie skomponowana do różnych rodzajów włosów, od suchych, przez rozdwojone, puszące się po cienkie. Wystarczy jedna kropla olejku rozprowadzona na dłoniach, a następnie na suchych końcówkach tuż przed wyjściem z domu, by zabezpieczyć je przed czynnikami zewnętrznymi. Pamiętaj, aby nie nakładać większej ilości oleju - pukle, zamiast być sypkie i lśniące, postrączkują się i będą wyglądać nieatrakcyjnie.