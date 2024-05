wybielanie nakładkowe - w gabinecie stomatologicznym wykonuje się odcisk zębów, na podstawie którego powstaje specjalna nakładka. Jest ona idealnie dopasowana do zębów by żel, który ma zadanie wybielające, przylegał precyzyjnie do każdego z nich. Taką nakładkę stosuje się codziennie przez kilka tygodni, zakładając, wraz z żelem na kilka godzin w dzień lub w nocy

laserowy wybielanie zębów - to metoda polegająca na aplikacji na zęby specjalnego żelu, a następnie aktywowanie go poprzez użycie specjalnej lampy, emitującej światło, działające utleniająco na żel. Taki zabieg przynosi natychmiastowy efekt już po jego zakończeniu

Wszystkim dobrze znana przyprawa wykazuje silne działanie wybielające, antybakteryjne i przeciwgrzybicze, dzięki czemu nie tylko pomaga usunąć przebarwienia, ale i chroni przed chorobami jamy ustnej. Niewielką szczyptę sproszkowanej kurkumy wystarczy dodać do porcji ulubionej pasty lub wymieszać z wodą do uzyskania gęstej papki. Tak powstałą mieszanką myjemy zęby dwa razy w tygodniu.

Węgiel jest składnikiem wielu past przeznaczonych do wybielania zębów. Nie musisz ich już jednak kupować, gdyż z łatwością zrobisz taką pastę samodzielnie w domu. Wystarczy, że do porcji dowolnej pasty do zębów dodasz zawartość jednej kapsułki węgla aktywnego (do kupienia w aptece) i dokładnie wymieszasz. Dla wzmocnienia efektu taką pastę można pozostawić na zębach przez kilka minut.