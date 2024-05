Chociaż proces starzenia się skóry zaczyna się dużo wcześniej, przybiera on na sile po 50 roku życia. Odpowiedzialny za to jest oczywiście w głównej mierze upływający czas oraz zmiany hormonalne zachodzące w ciele kobiety w związku z menopauzą. Szacuje się, że po pięćdziesiątym roku życia produkcja kolagenu i elastyny, czyli włókien odpowiedzialnych za jędrność i elastyczność skóry, spada aż o 30 proc., przez co staje się ona wiotka i mniej napięta. Większość kobiet zauważa wówczas coraz bardziej widoczne zmarszczki, opadające policzki, worki pod oczami, a także zmianę kształtu twarzy.

Witamina C — to silny antyoksydant, który neutralizuje wolne rodniki odpowiedzialne za procesy starzenia się skóry. Witamina C zmniejsza przebarwienia, rozjaśnia i wyrównuje koloryt skóry oraz poprawia jej jędrność.

Retinol — to składnik, który zdecydowanie warto włączyć do pielęgnacji cery dojrzałej. Substancja ta ma właściwości przeciwstarzeniowe, silnie regeneruje skórę, wpływa na pobudzenie produkcji kolagenu i kwasu hialuronowego, rozjaśniania przebarwienia.

Maseczki do twarzy możemy przygotować same w domu. Wystarczy kilka składników

Awokado to jeden z tzw. “superfood". Jest niezwykle bogate w zdrowe tłuszcze, witaminę A, C, E oraz K. Nawilża skórę, poprawia jej miękkość i elastyczność, redukuje stany zapalne oraz stymuluje produkcję kolagenu. Sok z cytryny to z kolei silny antyoksydant, który chroni skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Do tego ma właściwości rozjaśniające, redukujące przebarwienia i dodające blasku skórze.