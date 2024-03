Tak oczyszczona skóra jest gotowa na aplikację kosmetyków. Poranna pielęgnacja to odpowiedni czas na zastosowanie witaminy C . To prawdziwy pogromca przebarwień i drobnych zmarszczek. Wszystko za sprawą właściwości wspomagających produkcję kolagenu i elastyny. Dzięki niej skóra staje się rozświetlona, a jej koloryt ujednolicony.

Rano nie można zapominać o kremie SPF, który uchodzi za jeden z najlepszych produktów przeciwstarzeniowych. To właśnie on chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego, które negatywnie wpływa na kondycję skóry. Należy go aplikować codziennie, niezależnie od pory roku. Co więcej, zaaplikowana wcześniej witamina C wzmacnia jego działanie.