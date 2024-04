Liście wawrzynu szlachetnego są również stosowane w pielęgnacji twarzy i ciała. Jego liście zawierają sporo substancji czynnych takich jak olejki eteryczne (geraniol, cyneol, terpeny), garbniki, flawonoidy, lignany i alkaloidy. To dopiero początek, ponieważ liście laurowe są też bogate w witaminy: A, B2, B3, B5, B6 i C oraz kwas foliowy, żelazo, wapń, potas, selen, mangan, miedź, magnez i cynk.

Wspomniane właściwości są często wykorzystywane w kosmetyce, w pielęgnacji twarzy, włosów czy stóp. Liście laurowe - ze względu na właściwości oczyszczające i przeciwzapalne - są składnikiem toników. Polepszają ukrwienie, tonizują, jak i hamują procesy zapalne prowadzące do m.in. wykwitów trądzikowych. Są też składnikiem płynów do kąpieli, odżywek do włosów i produktów do wybielania zębów. A to ze względu na działanie: