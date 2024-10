Rozmaryn to popularna przyprawa, która pochodzi z rejonów Morza Śródziemnego. Obecnie znana i uprawiana jest na całym świecie. Swoją popularność zyskała dzięki specyficznemu aromatowi oraz licznym właściwościom prozdrowotnym.

Rozmaryn to bogate źródło witamin i minerałów. Znajdziemy w nim sporo witamin, m.in. A, B6 oraz C, a także minerałów: wapnia, żelaza, potasu, cynku i fosforu. Rozmaryn z powodzeniem stosowany jest od lat w medycynie naturalnej. Pozyskać z niego możemy olejek rozmarynowy, który doskonale zadba o nasze włosy.

Olejek z rozmarynu to popularny składnik naturalnych kosmetyków do włosów, a jego działanie opiera się na głęboko odżywiających i stymulujących właściwościach. Rozmaryn pobudza krążenie krwi w skórze głowy, co sprzyja lepszemu odżywieniu mieszków włosowych, a w konsekwencji - szybszemu wzrostowi włosów i redukcji ich wypadania.