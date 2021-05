Wzmacniają mięśnie, rzeźbią brzuch. Wypróbuj "żabie brzuszki"!

Wśród odchudzających się panuje przekonanie, że brzuch to jedna z najbardziej problematycznych partii ciała. Pozbycie się nieestetycznej oponki i uzyskanie wymarzonego zarysu mięśni uchodzi za wyzwanie, któremu sprostać mogą nieliczni.

Aby ułatwić sobie to zadanie, warto przetestować polecane przez trenerów ćwiczenie będące wariacją na temat klasycznych brzuszków. "Frog crunches" nie tylko angażują wszystkie mięśnie brzucha, ale także pomagają utrzymać prawidłową postawę i poprawiają koordynację ruchową.

Większość osób, którym zależy na pozbyciu się tkanki tłuszczowej z okolic brzucha i talii oraz wzmocnieniu mięśni zlokalizowanych w tej partii ciała, z reguły ogranicza się do wykonywania tradycyjnych brzuszków. Choć niewątpliwie mają one swoje zalety, warto wzbogacić rutynę treningową o znacznie efektywniejsze ćwiczenie. "Frog crunches", czyli w wolnym tłumaczeniu żabie brzuszki, to ćwiczenie inspirowane charakterystycznym ruchem, który żaby wykonują w wodzie. Jak przekonuje trenerka personalna Ana Pishevar, ta specyficzna wersja brzuszków angażuje wszystkie mięśnie brzucha, a ponadto pomaga w utrzymaniu prawidłowej postawy i poprawia naszą koordynację ruchową.

"Frog crunches obejmują całą ścianę brzucha, w tym mięśnie skośne. Są one niezwykle istotne z punktu widzenia codziennego funkcjonowania, gdyż pomagają skręcać, zginać i obracać tułów, wspomagają także ruchy miednicy i oddychanie. Chociaż wykonywany ruch działa głównie na dolne i skośne mięśnie brzucha, tak naprawdę angażuje wszystkie mięśnie tego obszaru. To niesamowicie skuteczne ćwiczenie - nie tylko pod względem budowy mięśni i rzeźbienia sylwetki, ale także utrzymania prawidłowej postawy ciała i równowagi" - wyjaśnia ekspertka w rozmowie z portalem "Well & Good".

Aby wykonać ćwiczenie, trenerka radzi położyć się na podłodze, a następnie wyprostować nogi i unieść w górę, ręce natomiast ułożyć pod głową. "Wraz z wydechem podnieś nogi i używając mięśni tułowia przyciągnij kolana do łokci, jednocześnie unosząc głowę, barki i górną część pleców. Wykonując to ćwiczenie upewnij się, że zarówno górna, jak i dolna część ciała są uniesione pod takim kątem, by ruch był wykonywany przez mięśnie brzucha, a nie ręce i nogi. Utrzymuj kręgosłup w neutralnej pozycji, poruszaj się powoli i staraj się nie ciągnąć za szyję rękami, gdy je unosisz. Ćwiczenie powtórz kilkanaście razy" - instruuje Pishevar. I dodaje, że jeśli włączymy żabie brzuszki do każdego treningu, różnicę dostrzeżemy już po kilku tygodniach.