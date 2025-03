Olejek z kadzidłowca - co to za produkt?

Olejek pozyskiwany jest z żywicy kadzidłowca - drzewa znanego jako Boswellia serrata . Występuje w Azji (głównie na terenie Indii), spotykane jest także w północnych rejonach Afryki. Choć tradycyjnie substancja ta była wykorzystywana do wytwarzania kadzideł, obecnie ceniona jest za swoje właściwości pielęgnacyjne. Bogaty, drzewny aromat olejku z kadzidłowca sprawia, że znajduje zastosowanie nie tylko w kosmetyce, ale także w aromaterapii, redukując stres i ułatwiając wejście w stan odprężenia .

Choć bywa stosowany do relaksujących kąpieli i inhalacji udrażniających drogi oddechowe, najbardziej powszechne jest stosowanie go w pielęgnacji skóry. Dzięki antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym właściwościom działa wielokierunkowo. Dlaczego warto stosować olejek z kadzidłowca na twarz ?

Przede wszystkim działa kojąco, zmniejszając zaczerwienienia i podrażnienia . Przyspiesza procesy naprawcze skóry, co jest szczególnie ważne po zabiegach kosmetycznych czy w okresach wzmożonego stresu. Neutralizuje wolne rodniki, które przyspieszają procesy starzenia, pozwalając na opóźnienie pojawienia się zmarszczek . Regularne stosowanie oleju z kadzidłowca przyczynia się do poprawy elastyczności i jędrności skóry twarzy.

Naturalny olejek to sprzymierzeniec cery dojrzałej

Naturalny olejek to sprzymierzeniec cery dojrzałej 123RF/PICSEL

Do jakiego rodzaju cery nadaje się najlepiej?

Olejek z kadzidłowca charakteryzuje się uniwersalnością. Może być stosowany do różnych typów cery. Za sprawą delikatnego działania idealnie wspiera utrzymywanie naturalnej równowagi skóry, dzięki czemu do kosmetyczek mogą wprowadzić go osoby z cerą mieszaną i normalną.