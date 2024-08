Flicked bob, chociaż bazuje na klasycznym kształcie cięcia, odbiega nieco od tego podstawowego w momencie stylizacji. Kosmyki, zupełnie jak w przypadku klasycznej wersji boba, powinny zostać skrócone do szyi, będąc jednocześnie nieco dłuższymi z przodu (ale nie ma w tym przypadku utartej reguły - styliści podkreślają bowiem, że kosmyki mogą sięgać długości od uszu, aż po ramiona). Kiedy jednak złapiemy za szczotkę, mamy mocno je wygładzić, a końcówki wywinąć do zewnątrz. Tak, by było intrygująco i zalotnie, ale elegancko - do granic możliwości.