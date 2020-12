​Zamiast kupować kremy BB, możesz je robić samodzielnie. To bardzo proste

Kremy BB cieszą się dużą popularnością wśród zwolenniczek naturalnego wyglądu. A w dobie pandemii grono to znacznie się zwiększyło. Jeśli jesteśmy przywiązane do stosowanego na co dzień preparatu nawilżającego, nie musimy z niego rezygnować - wystarczy, że wzbogacimy go o składniki, dzięki którym zyska właściwości koloryzujące. W ten sposób uzyskamy dostosowany do potrzeb naszej skóry, w pełni bezpieczny zamiennik popularnego kremu BB.

Zdjęcie Połącz ulubiony krem z odrobiną kakao - tak zrobisz domowy krem BB /123RF/PICSEL

W dobie pandemii nasze podejście do makijażu uległo zmianie. Chętniej rezygnujemy z mocnego upiększania urody, pozwalając skórze odpocząć od nadmiaru kolorowych kosmetyków. Kryjące podkłady, bronzery i pudry odeszły więc w zapomnienie. Od czasu do czasu chcemy jednak poprawić koloryt cery i zatuszować drobne niedoskonałości, zwłaszcza, gdy czeka nas wideokonferencja. W tym celu warto sięgnąć po krem BB albo... zrobić go własnoręcznie. Nie jest to, wbrew pozorom, trudne zadanie.

Te z nas, które nie chcą rezygnować ze stosowanego na co dzień preparatu nawilżającego, mogą wzbogacić go o składniki, które uczynią z niego delikatnie koloryzujący krem. Co istotne, składniki te znajdziemy we własnej kuchni lub najbliższym sklepie, a sam proces przygotowania takiego domowego kosmetyku jest banalnie prosty.

Dla przykładu, osoby o ciemniejszej karnacji niech sięgną po kakao. "Zawiera ono przeciwutleniacze, takie jak flawonole, które pomagają zwalczać wolne rodniki i poprawiają elastyczność skóry. Jest również bogate w kwasy tłuszczowe, dzięki czemu zwiększa poziom jej nawilżenia" - tłumaczy w rozmowie z portalem "Byrdie" dermatolożka Marisa Garshick. Wystarczy dodać odrobinę kakao do swojego ulubionego kremu aż do uzyskania pożądanego odcienia i dokładnie wymieszać.

Panie o jasnej cerze mogą wykorzystać gałkę muszkatołową, która znakomicie wyrównuje koloryt skóry i redukuje przebarwienia. "Gałka muszkatołowa świetnie radzi sobie z łagodzeniem stanów zapalnych i objawów trądziku, gdyż działa antybakteryjnie" - zaznacza ekspertka. Dodatkowo przyprawa ta może posłużyć jako składnik łagodnego środka peelingującego, który usunie martwe komórki, nie podrażniając wrażliwej skóry. Podobnie, jak w przypadku kakao, należy wsypać gałkę muszkatołową do stosowanego na co dzień kremu i dokładnie wymieszać całość.

Własną alternatywę dla kremu BB z łatwością przygotują również osoby mające skórę naczynkową i skłonną do zaczerwienień. W tym przypadku dobrze jest wzbogacić swój domowy kosmetyk o sproszkowaną szałwię, która stanowi skuteczne remedium na podrażnienia i zaczerwienienia. "Ma ona właściwości przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe i antyoksydacyjne. Ponadto stymuluje produkcję kolagenu, dzięki czemu działa odmładzająco" - wskazuje dr Garshick