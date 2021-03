​Zdradzamy pięć najważniejszych trendów w manicure na 2021 rok

W ubiegłym sezonie na paznokciach królowały stonowane odcienie nude, a popularnością cieszył się klasyczny french manicure. Nowy rok przynosi jednak poważną zmianę i w tym sezonie należy się przyszykować na coś o wiele bardziej szalonego. W trendach manicure na 2021 rok aż kipi od kolorów, bardzo modne są także artystyczne wzory i naklejki, które poprawiają humor!

Multicolor nails to mocny trend tej wiosny

Nieważne, czy jesteś już znudzona tym, że - tak jak wiele innych kobiet - przez długie miesiące pandemii rezygnowałaś z malowania paznokci, czy też potrzebujesz zmiany, by zaakcentować to, że zaczął się nowy rok, więc i twoje paznokcie mają być "nowe". Ważne, jest to, że masz do wypróbowania pięć trendów w manicure inspirowanych pokazami z tygodni mody i tendencjami podpatrzonymi na Instagramie.

Sezon usłany różami

Ostry róż, odcień gumy balonowej albo płatków majowej róży, ewentualnie delikatniejszy, bardziej pastelowy - różne oblicza tego koloru prezentowały modelki na wiosennych pokazach największych domów mody: Fendi, Tom Ford, Dolce & Gabbana. Dlatego z całą pewnością można stwierdzić, że jest to jeden z wiodących trendów w manicure na nowy sezon. W trendach pojawia się także french manicure w różowym kolorze, w którym końcówka płytki jest klasycznie biała, a reszta paznokcia - zamiast pastelowego różu ma odcień intensywnej fuksji.

Punkowe inspracje

Na pokazach domu mody Rebecca Minkoff królował manicure z czarnymi detalami, nawiązującymi do stylu rockowego lub punkowego. Pojawiają się więc w tym trendzie czarne końcówki paznokci, czarne paznokcie z białymi wzorkami (np. kratką) albo czarne detale na płytkach w naturalnym kolorze. Choć paznokcie w czarnej tonacji zwykle są mocnym elementem w trendach na jesień, tym razem będą modne także przez cały sezon wiosenno-letni 2021.

Multicolor nails

Każdy paznokieć w innym kolorze lub w jednym kolorze, ale w kilku odcieniach - ten trend znowu jest wielkim hitem na Instagramie (lansują go np. @unghiegel.it @heartzeena @frecklepusnail). Influenserki najczęściej używają różnych kolorów, zestawiając je tak, by jak najbardziej ze sobą kontrastowały. Jednak ten trend świetnie się sprawdza także w wersji eleganckiej - wtedy do pomalowania paznokci najlepiej wybrać kilka odcieni nude i pomalować płytki od najciemniejszego na kciukach do najjaśniejszego na małych palcach.