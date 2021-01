​Zdradzamy sposób Francuzek, aby mieć piękną cerę

Sekrety urody, zdrowia i stylu Francuzek należą do tych najchętniej poznawanych, na szczęście nie tych najbardziej strzeżonych. Jednym z tajników ich pielęgnacji, co wielu może zaskoczyć, jest regularne spożywanie zupy z porów.

Zdjęcie Detoks porowy to sposób Francuzek na szczupłą sylwetkę /123RF/PICSEL

O tym daniu rozpisywała się już kiedyś autorka poradnika "Dlaczego Francuzki nie tyją". Na kartach książki zdradziła, że jednym z sekretów nieskazitelnej sylwetki i skóry Francuzek, jest krótki, trwający 48 godzin detoks bazujący właśnie na zupie z porów. Mireille Guiliano, autorka książki, opisuje na swoim blogu, że ta "magiczna zupa" jest sztuczkę stosowaną przez wiele miejscowych kobiet od pokoleń.

"Pory mają łagodne właściwości moczopędne, a stosowanie przez 48 godzin zupy porowej zapewnia natychmiastowe rezultaty. To sztuczka, której wciąż używam od czasu do czasu; spróbuj tego w weekend" - opisuje autorka. Sam detoks wydaje się dość restrykcyjny, polega bowiem na spożywaniu naparu co dwie-trzy godziny i porów, aż do posiłku, który spożywamy następnego dnia wieczorem, wtedy najlepiej sięgnąć po chude mięso lub rybę z dodatkiem gotowanych na parze warzyw.

Receptura jest dość prosta. Kilogram porów należy dobrze oczyścić i wypłukać, aby pozbyć się ziemi. Odcinamy zielone części, warzywa wkładamy do garnka zalewamy wodą i gotujemy przez 20-30 min. Napar odstawiamy, będzie nam służył przez kolejne dwa dni. Pory wykładamy, możemy spożywać podgrzane skropione delikatnie oliwą z oliwek i doprawione solą i pieprzem.

Ten przepis możemy oczywiście zmodyfikować, jeśli potrzebujemy bardziej solidnej zupy, wtedy pory gotujemy z dodatkiem czosnku oliwy, przypraw na wywarze warzywnym, po przygotowaniu możemy przygotować krem z porów, którym będziemy się zajadać.

Jednak nie o samą recepturę chodzi, a o bohatera przepisu, pora. Jest on szczególnie bogaty w beta-karoten, który w organizmie przekształca się w witaminę A - witaminę niezbędną do regeneracji komórek skóry, przyczynia się do zwiększonej produkcji kolagenu i elastyny. Pory zawierają wiele związków siarki, które pomagają wątrobie delikatnie oczyszczać organizm, co również może przyczynić się do poprawy wyglądu naszej skóry.

Pory należą do tej samej rodziny, co cebula i czosnek i zawierają wszelkiego rodzaju związki wykazujące właściwości przeciwzapalne. Pory pomagają również poprawić i wzmocnić mikrobiom w przewodzie pokarmowym. Są dobrym źródłem rozpuszczalnego błonnika, który działa jak prebiotyk, odżywiając pożyteczne bakterie w jelitach.

Oczywiście nie trzeba sięgać po restrykcyjne metody, ale włączenie zupy porowej do naszego jadłospisu i wprowadzenie bardziej lekkostrawnych potraw, może zaowocować doskonałymi rezultatami.