Wysokie temperatury powodują rozszerzanie naczyń krwionośnych, które są naturalnym mechanizmem organizmu służącym regulacji ciepła. Niestety, w nogach może zalegać krew, a płyn z naczyń przenikać do otaczających tkanek, powodując obrzęk objawiający się opuchniętymi stopami . Grawitacja dodatkowo potęguje ten proces, szczególnie w stopach i kostkach. Jak wskazują badania przeprowadzone przez naukowców z University of London w 1960 roku, rozszerzenie naczyń w odpowiedzi na ciepło znacząco zwiększa ryzyko obrzęków zależnych.

Latem intensywnie się pocimy, tracąc zarówno wodę, jak i elektrolity. Gdy organizm wyczuwa niedobór płynów, aktywuje mechanizmy retencji wody, przyczyniające się do jej gromadzenia w nogach. Badania z Tohoku University w Japonii z 2020 wykazały, że wysokie spożycie sodu koreluje z obrzękami, szczególnie w warunkach odwodnienia . Co więcej, ciepło może stymulować wydzielanie hormonu antydiuretycznego (ADH), który dodatkowo sprzyja zatrzymywaniu płynów.

Długotrwałe siedzenie lub stanie w jednej pozycji utrudnia działanie tzw. pompy mięśniowej, która wspomaga powrót krwi żylnej do serca . W efekcie krew gromadzi się w nogach, zwiększając ciśnienie w naczyniach i powodując obrzęki. Eksperymenty opisane przez specjalistów z University of Sydney w 2015 roku, potwierdziły, że po 8 godzinach siedzenia objętość stóp może wzrosnąć nawet o 5-6 proc.

Termin "heat edema" określa łagodny obrzęk stóp wywołany połączeniem wysokich temperatur, rozszerzenia naczyń i retencji płynów. Zjawisko to jest zwykle przejściowe i ustępuje samoistnie po kilku dniach aklimatyzacji organizmu do ciepła. Warto jednak monitorować objawy, by wykluczyć poważniejsze przyczyny.