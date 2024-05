Zmieszaj trzy składniki i nałóż pod oczy. Po cieniach nie będzie śladu

Skóra wokół oczu wymaga innej pielęgnacji niż reszta naszej twarzy. Wyposażona w mniejszą ilość gruczołów łojowych, szybciej ulega przesuszeniu i jest bardziej skłonna do podrażnień. Z natury cienka i delikatna, silniej reaguje na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, małą ilość snu, palenie tytoniu, niedostateczną ilość wypijanej wody czy wreszcie - upływający czas. Wszystko to razem sprawia, że wcześniej zaczyna tracić jędrność i elastyczność oraz szybciej pojawiają się na niej drobne zmarszczki, zasinienia, a nawet opuchlizna.

Uważaj na to, co jesz - zadbaj o to, aby w twojej diecie znalazły się wszystkie niezbędne witaminy, mikroelementy oraz zdrowe tłuszcze, których niedobór będzie skutkował szybszym starzeniem się skóry nie tylko tej pod oczami.

Staranny i dokładny demakijaż . Wykonuj go bardzo delikatnie, unikając mocnego pocierania i naciągania skóry. Usuwaj makijaż zawsze, niezależnie od tego jak bardzo jesteś zmęczona. Najlepiej sprawdzą się do tego naturalne płyny micelarne, mleczka, emulsje, olejki lub czyste oleje roślinne.