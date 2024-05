Pietruszka zwyczajna jest rośliną pochodzącą z rejonów Morza Śródziemnego. Odkryta została przez Egipcjan, a następnie przekonali się do niej i włączyli ją do swojej diety Rzymianie i Grecy. Korzeń od samego początku trafił na stoły jako dodatek do zup i innych dań, natomiast natkę pietruszki wykorzystywano raczej jako roślinę ozdobną. Z biegiem czasu to jednak natka stała się bardziej popularna ze względu na swoje prozdrowotne właściwości wykorzystywane w medycynie naturalnej.

Sok z natki pietruszki jest prawdziwą bombą witaminową. Przede wszystkim to bogactwo witaminy C, której natka zawiera najwięcej ze wszystkich warzyw i owoców. 100 gr natki to aż 160 mg witaminy C, czyli cztery razy więcej niż pomarańcza. Przygotowany z niej sok będzie więc wzmacniał naszą odporność i chronił organizm przed bakteriami i wirusami. A zawarte w niej olejki eteryczne wykazują również działanie przeciwgrzybicze. Wysoka zawartość witaminy C ułatwia przyswajanie zawartego w natce żelaza, dzięki czemu regularne picie soku z pietruszki będzie działało krwiotwórczo i pomoże w walce z anemią.