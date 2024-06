Piękne i gęste brwi są marzeniem wielu z nas. U większości jednak są one cienkie, przerzedzone i z widocznymi prześwitami. Może być to efekt naturalnych predyspozycji, niewłaściwej pielęgnacji lub problemów zdrowotnych. Czasami jest to skutek nadmiernego usuwania włosków. Chociaż dobrze wiemy, że włoski na brwiach odrastają wolno i aby je zapuścić musimy uzbroić się w cierpliwość, to bywa, że przez dłuższy czas nie widzimy żadnej zmiany w ich wyglądzie.

Czy to oznacza, że brwi nie da się zapuścić i już zawsze, dla uzyskania efektu gęstych brwi, będziemy musiały dorysowywać włoski za pomocą kredek lub specjalnie do tego przeznaczonych pisaków? Oczywiście są sytuacje kiedy ponowne zapuszczenie brwi jest niezwykle trudne, jednak rzadko się zdarza, aby było to zupełnie niemożliwe. Wymaga to jednak cierpliwości i systematyczności w stosowaniu się do kilku ważnych rad.