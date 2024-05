Trendy w stylizacji brwi

Kształt brwi odgrywa bardzo ważną rolę w wyglądzie twarzy. Odpowiednio dobrany może poprawić proporcje naszej twarzy, lub odwrotnie - całkowicie ją oszpecić. Urodowe trendy nie omijają również brwi. Jeszcze dwadzieścia lat temu modne były cienkie, mocno wydepilowane łuki. U części z nas ślady po intensywnym usuwaniu włosków nadal są widoczne. Mimo starannej pielęgnacji, brwi nie chcą odrosnąć i przy codziennym makijażu musimy wspomagać się kredką lub specjalnymi pisakami do brwi.

Dziś z kolei najmodniejsze brwi to te grube i krzaczaste. Niestety, nie każda z nas może takie posiadać. Nie tylko z powodu wcześniejszych błędów w ich pielęgnacji czy nadmiernym usuwaniu, ale również przez czynniki genetyczne lub stan zdrowia. Warto też pamiętać, że nie wszystko, co mode będzie pasować każdej z nas. Dlatego w przypadku brwi przede wszystkim należy kierować się tym, aby pasowały one do naszej twarzy, a dopiero później do obowiązujących trendów.



Błędy w pielęgnacji brwi

Pasujący do naszej twarzy kształt brwi łatwiej jest uzyskać, kiedy są one zdrowe i gęste. Wielu z nas wydaje się, że nie trafiła do grupy szczęśliwców, których natura obdarzyła ładnymi łukami i grubymi włoskami. Warto jednak sprawdzić, czy nasze codzienne nawyki nie sprawiają, że od lat nie możemy uzyskać wymarzonej grubości czy długości brwi. Do czynników, które negatywnie wpływają na ich stan, zaliczamy:

nieprawidłową pielęgnację (w tym też zbyt częstą regulację)

ubogą w witaminy i składniki mineralne dietę (niedobory witaminy A, biotyny, żelaza, cynku)

palenie papierosów

picie alkoholu

przewlekłe zmęczenie

stres

Za słaby stan brwi odpowiadają też czynniki na które nie mamy bezpośrednio wpływu, jak choćby choroby takie jak: łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, nowotwory i leczenie onkologiczne, problemy z tarczycą.

Jak odżywić i poprawić wygląd brwi

Wraz z modą na gęste i grube brwi, na rynku pojawiło się wiele odżywek, które mają wspomóc ich wzrost. Część z nich zawiera substancje lecznicze takie jak bimatoprost, który zapobiega nadmiernemu wypadaniu brwi i sprawia, że są one mocniejsze i dłuższe. Skład pozostałych oparty jest natomiast na pielęgnacyjnych olejkach czy wyciągach z ziół.

Olejek rycynowy pomoże odżywić brwi Canva Pro INTERIA.PL

Brwi z powodzeniem można jednak odżywić za pomocą sprawdzonych, domowych sposobów. Do tego celu można stosować:

olejek rycynowy

olejek arganowy

maseczkę ze zmielonych nasion kozieradki

płynną zawartość kapsułek z witaminą A i E

Regulacja brwi - kształt to podstawa

Zmiana lub nadanie odpowiedniego kształtu brwiom nie jest trudne. Warto mieć jednak na uwadze, że naprawa (czytaj odrośnięcie) źle wyrwanych włosków może zająć kilka tygodni, a nawet miesięcy. Jeśli nie jesteś pewna swoich umiejętności, lepiej wówczas umówić wizytę u specjalistki.

Jak powinny wyglądać idealne brwi? CanvaPro INTERIA.PL

Jak wyregulować brwi do kształtu twarzy?

Zasady dobierania kształtu brwi do twarzy są dość proste, ponieważ działamy na zasadzie przeciwieństw. Przy delikatnych rysach i okrągłej buzi stawiamy na ostrzejsze i mocniej wyrysowane brwi. W przypadku ostrych rysów lepiej sprawdzi się delikatniejszy, bardziej zaokrąglony kształt.

Twarz owalna - pasują do niej praktycznie każde brwi, zarówno te subtelne jak i wyraźniejsze

Twarz okrągła - najlepiej sprawdzą się brwi bardziej trójkątne. Ich punkt załamania warto umieścić wyżej i poprowadzić koniec pod ostrzejszym kątem

Twarz pociągła - załamanie powinno być łagodne, brwi powinny być zbliżone do linii prostej

Twarz kwadratowa - złagodzić rysy pomogą delikatne, zaokrąglone brwi

Twarz trójkątna - lekko zaokrąglone brwi złagodzą spiczasty podbródek

Jak regulować brwi domowymi sposobami

Jak wyregulować brwi bez pęsety? Pożądany przez nas kształt brwi możemy uzyskać również przy pomocy trymera lub wosku. Regulacja brwi woskiem wymaga od nas jednak dużo większej wprawy i doświadczenia niż robienie tego za pomocą pęsety. Wyrywając pojedyncze włoski mamy większą kontrolę nad całym procesem i możemy na bieżąco obserwować czy osiągamy zamierzony kształt. W przypadku depilacji woskiem jedno nieostrożne zerwanie plastra może skończyć się oszpeceniem na dłuższy czas.



Regulację brwi powinniśmy zacząć od wyznaczenia idealnego łuku brwioweg Canva Pro INTERIA.PL

Regulacja brwi krok po kroku

Regulację brwi powinniśmy zacząć od wyznaczenia idealnego łuku brwiowego. Chociaż brzmi to skomplikowanie w rzeczywistości jest proste i wystarczy zastosować się do poniższej instrukcji.

Przyłóż pędzelek lub patyczek pionowo do płatka nosa i wewnętrznego kącika oka. W tym miejscu powinna rozpoczynać się Twoja brew Następnie wyznacz miejsce załamania brwi. W tym celu przyłóż pędzelek do skrzydełka nosa i skieruj go ukośnie przez środek źrenicy. Najwyższy punkt Twoich brwi powinien znajdować się w ok. ⅔ ich długości Przykładając pędzelek do skrzydełka nosa i prowadząc go ukośnie do zewnętrznego kącika oka wyznaczysz koniec brwi

Jak regulować brwi pęsetą?

Będziemy potrzebować do tego oczywiście pęsety, szczoteczki lub spiralki która posłuży do przeczesywania brwi, lusterka oraz dobrze oświetlonego stanowiska. Regulację najlepiej wykonać po kąpieli kiedy skóra jest rozpulchniona. Włoski wyrywamy zgodnie z kierunkiem ich wzrostu (nigdy pod włos). Włoski najlepiej wyrywać pojedynczo, co jakiś czas przeczesując brwi szczoteczką w celu sprawdzenia czy zmierzamy do uzyskania pożądanego kształtu. Lepiej nie wyrywać ich hurtowo i w pośpiechu. Po zakończonej regulacji możemy wykonać delikatny masaż łuków brwiowych przy pomocy kostki lodu. Pozwoli to zniwelować opuchliznę i zaczerwienienie.

Delikatny makijaż oczu Interia DIY