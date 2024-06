- wykonuj go powoli i delikatnie. Nie pocieraj rzęs tylko przyłóż wacik nasączony preparatem do demakijażu i przytrzymaj go ok. 20-30 sekund. W tym czasie tusz, eyeliner i cienie rozpuszczą się pod wpływem preparatu do demakijażu i ich usunięcie nie będzie wymagało mocnego tarcia. Do demakijażu możesz użyć naturalnych olejów, takich jak oliwa z oliwek czy olejek rycynowy, które nie tylko skutecznie usuwają makijaż, ale działają odżywiająco na rzęsy.