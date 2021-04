Cienie i pomadki w stonowanych barwach pora na razie włożyć do szuflady - wraz z nadejściem wiosny wśród makijażowych trendów królować zaczęły neony. Wizażystki, z których usług korzystają hollywoodzkie gwiazdy i słynne topmodelki, podpowiadają, jak wykonać najmodniejszy makijaż sezonu. Główną rolę grają w nim jaskrawożółte cienie do powiek.

Zdjęcie Celine Dion cora częściej stawia na mocny, neonowy makijaż / JENNIFER GRAYLOCK/ Press Association / East News

Wiosna to czas, kiedy wiele z nas chętniej eksperymentuje ze swoim wizerunkiem. Prócz wzbogacenia garderoby o lżejsze materiały i jaśniejsze kolory, częściej decydujemy się wówczas na zmianę fryzury i staramy się bardziej dbać o sylwetkę. Ciepłe i słoneczne wiosenne dni to również doskonały moment na urozmaicenie makijażu. Matową ciemnoczerwoną szminkę warto zamienić na soczysty błyszczyk, a beżowe i brązowe cienie do powiek - na cień lub eyeliner o jaskrawej, energetycznej barwie. Do tego zachęcają nas znane ekspertki od urody.

Jak podkreśla w rozmowie z amerykańskim magazynem "Vogue" wizażystka Emily Cheng, która odpowiada za makijaże hollywoodzkich gwiazd, jednym z najgorętszych trendów tego sezonu są żółte powieki. Trend ów lansuje należąca do grona sławnych klientek Cheng aktorka Yara Shadidi, która na opublikowanym ostatnio na Instagramie zdjęciu zaprezentowała się w iście wiosennej, neonowej stylizacji. Główną rolę grał w niej jaskrawo żółty top z asymetryczną górą i korespondujący z nim makijaż.

"Wiosna to idealny moment na to, by poeksperymentować z kolorami. Na zewnątrz robi się cieplej, mamy więcej energii. Jednym z najłatwiejszych sposobów na dodanie swoim stylizacjom wiosennej świeżości jest nałożenie na powieki jaskrawego cienia lub eyelinera. Wystarczy kilka sekund i jesteś gotowa na nowy sezon. Tym bardziej że w dobie pandemii oczy to jedyny obszar twarzy, który możemy wyeksponować" - zachwala ów makijażowi trik Cheng. Zgadza się z nią jej koleżanka po fachu Erin Parsons, długoletnia wizażystka Gigi Hadid. "Kiedy widzisz, jak przyroda budzi się do życia, nowy sezon inspiruje cię do zmiany wyglądu. A żółte cienie są jak wiosenne słońce" - zaznacza ekspertka.

Wykonanie najmodniejszego makijażu tej wiosny jest banalnie proste. Ważne jest jednak, by dobierając kolory zachować umiar. Cheng radzi postawić na jeden wyrazisty akcent w postaci żółtych powiek. Pozostałe elementy makijażu powinny być "subtelne i naturalne".

"Unikaj mocnego konturowania twarzy i skup się na promiennej cerze. Przed aplikacją cienia nałóż na powieki odrobinę podkładu, bazy pod cienie lub korektora, by wydobyć głębię koloru" - instruuje wizażystka. Na koniec warto mocno wytuszować rzęsy. "Dwie warstwy tuszu wyostrzą spojrzenie i jeszcze mocniej zaakcentują kontrastowy żółty cień" - dodaje Parsons.