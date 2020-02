​10 składników diety antynowotworowej

Jak pokazują liczne badania naukowe, niektóre produkty spożywcze pomagają obniżyć ryzyko wystąpienia nowotworu. W antyrakowym jadłospisie powinny się znaleźć przede wszystkim warzywa, takie jak brokuły, kalafior, pomidory czy czosnek. Ale nie tylko.

Zdjęcie Rośliny strączkowe są źródłem saponin, czyli związków chemicznych hamujących wzrost komórek rakowych /123RF/PICSEL

Eksperci sugerują, by nie rezygnować np. z picia kawy - ma ona szereg dobroczynnych właściwości.



To, co umieszczamy na talerzu, ma niebagatelne znaczenie dla naszego zdrowia. Zbilansowana dieta nie bez racji uchodzi za jeden z filarów zdrowego stylu życia. Naukowcy z Cancer Research UK, brytyjskiej organizacji charytatywnej zajmującej się badaniami nad chorobami nowotworowymi przekonują, że właściwie skomponowany jadłospis może pomóc nam zredukować ryzyko wystąpienia raka. Co powinno zatem znaleźć się na kulinarnej antynowotworowej liście?

Jabłka

Reklama

Jednym z najzdrowszych, a zarazem dostępnych owoców, jest jabłko. Jako że jest bogatym źródłem błonnika i witaminy C, powinno jak najczęściej gościć w naszym menu. W kontekście zapobiegania nowotworom, kluczowym składnikiem jabłek jest kwercetyna - naturalnie występująca substancja chemiczna, która hamuje stany zapalne w organizmie i powstrzymuje degradację komórek. Badanie włoskich uczonych z 2016 r. wykazało, że spożywanie co najmniej jednego jabłka dziennie może potencjalnie zmniejszyć ryzyko raka płuc o 25 proc., a także zapewnić ochronę przed nowotworami jelit, jamy ustnej i piersi.

Pomidory

Pomidory stanowią cenne źródło likopenu - przeciwutleniacza, który nadaje soczystym warzywom charakterystyczny czerwony kolor. To jednak niejedyna jego właściwość. Liczne badania sugerują, że może on istotnie zmniejszać ryzyko raka prostaty. Co ciekawe, w przeciwieństwie do wielu przetworzonych produktów spożywczych, te na bazie skoncentrowanych pomidorów - jak choćby passata i ketchup - zawierają jeszcze większe ilości likopenu.

Warzywa strączkowe

Fasola i groch są bogate w błonnik i kwas foliowy, składnik niezbędny do produkcji DNA. A ponieważ rośliny strączkowe są także źródłem saponin, czyli związków chemicznych hamujących wzrost komórek rakowych, można uznać je za skuteczne narzędzie do przeciwdziałania nowotworom. W jednym z badań przeprowadzonych w 2011 r. amerykańscy uczeni dowiedli, że osoby regularnie spożywające soczewicę, groch i fasolę, są aż o 40 proc. mniej narażone na wystąpienie nowotworu niż ci, którzy od warzyw strączkowych na co dzień stronią.