​Afrodyzjak czy antybiotyk? Cała prawda o czosnku!

Niezwykle uniwersalna roślina, która znajduje zastosowanie jako przyprawa, warzywo czy lekarstwo. Dawniej przypisywano jej też właściwości magiczne. Wykorzystywano ją np. jako amulet przeciwko złu.

Zdjęcie Rzymscy legioniści jedli czosnek przed bitwą, by mieć odwagę stawić czoła wrogowi /123RF/PICSEL

Ludzie uprawiają czosnek już od ponad 5 tysięcy lat. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że czosnek chroni zmarłych przed złymi duchami. Zanim złożyli ciało do grobu, wkładali do ust tych, którzy odeszli, ząbek czosnku. Co więcej, wyciągi z czosnku dodawali do specyfików wykorzystywanych przy balsamowaniu zwłok.

Rzymscy legioniści jedli czosnek przed bitwą, by mieć odwagę stawić czoła wrogowi. Roślina ta była bowiem łączona z bogiem wojny, czyli Marsem. Z kolei żeglarze wykorzystywali czosnek jako ochronę przed zatonięciem statków.

Lekarze, którzy kilkaset lat temu walczyli z dżumą, nosili demoniczne maski - długie, skórzane dzioby z okularami. Miały one chronić ich przed zarażeniem się dżumą. Do tych dziobów wkładano aromatyczne zioła i, jakżeby inaczej, czosnek.

O tym, że wampiry boją się czosnku, wiedzą wszyscy miłośnicy horrorów. W Rumunii, skąd pochodził Drakula, ludzie pamiętali, by codziennie jeść czosnek, smarować nim okna i drzwi domu, a także, by wieszać w izbach czosnkowe wieńce.

Tę roślinę traktowano też jako afrodyzjak. Chętnie pokrzepiali się nią zarówno kochliwy król Anglii Henryk IV, jak i Casanova.