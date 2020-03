Ale mi zimno... Skąd znowu to odczucie

Mimo wyższej temperatury za oknem, marzniesz jak w mroźne i wietrzne dni? Nawet w ciepłym domu odczuwasz dyskomfort, a grube ubranie nie pomaga? Pora skontrolować zdrowie!

Zdjęcie Ciągle jest ci zimno? Sprawdź, czy nie stoim za tym poważna choroba /123RF/PICSEL

Odczucie przyjemnego ciepła to efekt bardzo wielu procesów w organizmie. Gdy nie możemy go doświadczyć, ostrzega to o zaburzeniu któregoś z wewnętrznych mechanizmów. Sprawdźmy, co może być tego powodem i jakie badania warto zrobić, a także jaka terapia będzie dla nas najbardziej odpowiednia.



Brak hemoglobiny w krwinkach, czyli anemia

Krwinki, którym brakuje hemoglobiny nie mogą wyłapywać tlenu w płucach i przekazywać go komórkom. Komórki mają przez to słabszy metabolizm, wytwarzają mniej energii, a co za tym idzie - mniej ciepła.



Łatwo o to, gdy mamy obfite, długie miesiączki i tracimy dużo krwi, a razem z nią żelaza. Bez żelaza nie ma hemoglobiny.

Na takie straty narażają nas też choroby jelit. Gdy ich ścianki są zmienione, źle wchłaniają żelazo z pokarmów i mogą krwawić.



Niedobór żelaza i hemoglobiny może nam się przytrafić, gdy jesteśmy honorowymi dawcami krwi, a nie dbamy o dietę. Nie najlepszy jest też jadłospis, w którym występuje mało białka, a dużo błonnika.

Aby sprawdzić, czy brakuje nam hemoglobiny, zróbmy morfologię krwi (bezpłatnie ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub prywatnie za około 10 zł). Możemy uzupełnić ją o badania krwi pod kątem stężenia żelaza i transferyny (bezpłatnie ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub prywatnie za około 8 i 17 zł).

Dodatkowy test na ilość ferrytyny (tylko prywatnie, za około 40 zł) pokaże, czy w organizmie są gdzieś ukryte zapasy pierwiastka i na ile są one duże.

W razie wykrycia anemii lekarz zaleci nam odpowiednie preparaty. Przyjmuje się je przez 4-6 miesięcy. Pamiętajmy też, by zażywać je na czczo i nie popijać herbatą ani kawą - zawarte w nich związki utrudniają wchłanianie żelaza. Od lekarza możemy też dostać skierowanie do specjalisty (np. gastroenterologa).



Jadajmy też więcej pokarmów bogatych w żelazo - choć jeden do każdego posiłku. Są to m.in.: żółtko, sardynki, chleb żytni razowy i pełnoziarnisty, pumpernikiel, suszone owoce, awocado, fasola, groch, soczewica. Łączmy je z witaminą C - natką, papryką, koperkiem, chrzanem, sokiem pomarańczowym (świeżo wyciskanym).



Zbyt mała liczba wypijanych szklanek wody

Gdy spożywamy mało płynów, objętość krwi jest mniejsza i płynie ona wolniej, przez co gorzej rozprowadza ciepło. Niedobór wody to też słabszy metabolizm - fabryka ciepła działa na pół "gwizdka".



Możemy zrobić prosty test odwodnieniowy: ściskamy skórę, puszczamy i obserwujemy. Jeśli przez moment zostaje zmarszczka - woda może być deficytowym składnikiem w naszym organizmie! Dodatkowo ostrzegają o tym: bóle głowy, zaparcia, rzadka potrzeba oddania moczu (np. co kilka godzin), szybsze bicie serca.



Trzymajmy się zasady: co najmniej 8 szklanek wody dziennie. A najlepiej wypijajmy taką jej ilość, która będzie dopasowana do naszej wagi: na każdy kilogram powinno przypadać 30 ml. Jeśli więc ważymy 70 kg, wypijajmy w ciągu dnia 2100 ml.