​Alergia słoneczna: Jak z nią przeżyć lato?

Alergia słoneczna a korzyści ze słońca

Podobnie jak tlen, słońce jest nam niezbędne do życia. Ma wpływ na prawidłowy przebieg wielu procesów życiowych. Warunkuje sprawny metabolizm i syntezę witaminy D3. Promieni słonecznych potrzebują wszyscy. Również osoby z alergią. Całą sztuką jest nauczyć się właściwie z nich korzystać.



Alergia słoneczna: marginalny problem?

Kiedyś unikano słońca jak ognia. Damy chroniły się przed nim nie tylko kapeluszami, ale też parasolkami. Później zaczęliśmy korzystać z niego dość frywolnie. Dziś, wraz z rosnącą świadomością zagrożeń wynikających z opalania, uczymy się rozsądnego dawkowania promieni słonecznych. Czerniak straszy swą zjadliwością, a alergia słoneczna, wbrew pozorom, nie jest przypadłością marginalną. Według statystyk, boryka się z nią ponad 2,5 mln Polaków, a u niemal 20 proc. populacji wystąpiła co najmniej raz w życiu. Jak więc funkcjonować latem, gdy ostrego słońca nie przysłania nawet jedna chmurka?



Alergia słoneczna: objawy

Alergenem jest w tym przypadku promieniowanie słoneczne czyli czynnik fizyczny, który wywołuje uczulenie. Objawy, które pojawiają się w wyniku nadwrażliwości na słońce, są typowe dla alergii skórnych. Najczęściej występuje wysypka, swędząca pokrzywka, zaczerwienienie, plamy na skórze. I to nie musi skończyć się łagodnie. Jeśli z uporem będziesz lekceważyć drobne reakcje skórne, alergia się nasili. W efekcie pojawią się pęcherze i objawy ogólnoustrojowe, takie jak gorączka, dreszcze i ogólne złe samopoczucie.



Zmiany skórne (spowodowane alergią na słońce) pojawia się najczęściej na odsłoniętych partiach skóry, na przedramionach, dekolcie, nogach czy tułowiu.



Alergia słoneczna: przyczyny

Przyczyny alergii słonecznej są różne. Uczulenie może wystąpić samoistnie. Większą podatność mają na nie osoby o jasnej karnacji. Alergia może pojawić się wskutek zażywania leków, których składniki uwrażliwiają na promieniowanie słoneczne. Jeśli stosujesz przewlekle leki na nadciśnienie, preparaty moczopędne, hormonalne, antydepresyjne to, zwłaszcza przed urlopem, porozmawiaj z lekarzem prowadzącym albo przynajmniej prześledź ulotkę dołączoną do leku.



Również krótkotrwała terapia farmakologiczna może zaowocować alergią słoneczną. Zażywanie antybiotyków z grupy tetracyklin wyraźnie zwiększa ryzyko jej wystąpienia. Dlatego w trakcie antybiotykoterapii należy szczególnie unikać ekspozycji na słońce.

Podobnie jest w przypadku powszechnie stosowanej aspiryny. Kwas acetylosalicylowy, stosowany zarówno doraźnie jak i na stałe jako profilaktyka przeciwzawałowa, może być przyczyną wystąpienia alergii słonecznej.

Ryzykownym pomysłem jest picie latem naparów z dziurawca. To lubiane przez Polaków zioło ma szereg właściwości zdrowotnych, sprzyja trawieniu i działa antydepresyjnie, ale istotnie zwiększa ryzyko alergii słonecznej.

Zdjęcie Leczenie może oznaczać m.in. przyjmowanie leków przeciwhistaminowych lub regularne stosowanie maści łagodzących objawy / 123RF/PICSEL

Alergia słoneczna: profilaktyka

Promieniowania słonecznego nie wyeliminujemy z życia, bo to i niemożliwe, i finalnie niekorzystne. Jeśli masz bardzo jasną karnację i skłonność do alergii wszelakich, działaj profilaktycznie. Co to znaczy?



Przede wszystkim unikaj ekspozycji na pełne słońce, zwłaszcza między godziną 11.00 a 15.00. Poszukaj przewiewnych ubrań. Optymalnym rozwiązaniem są jasne tkaniny lniane, jak i te z cieniutkiej bawełny. Ważne, by ubrane w długie rękawy i nogawki ciało nie grzało się bardziej niż to konieczne. Obowiązkowe są też kapelusze z dużym rondem i okulary przeciwsłoneczne.

Alergia słoneczna: leczenie

Jeśli wystąpiły objawy, konieczne jest najczęściej zażycie leków antyhistaminowych, które łagodzą świąd, ograniczają stan zapalny i przyspieszają gojenie zmian skórnych. Można też działać miejscowo - stosując hipoalergiczne kremy oraz maści o działaniu nawilżającym i natłuszczającym. Jeśli samodzielne leczenie, wsparte konsultacją z farmaceutą, nie przynosi efektu - trzeba bezwzględnie udać się do lekarza.

Ewa Koza, mamsmak.com

