Anemia zagrożeniem dla pracy serca i mózgu

Choć odruchowo przypisujemy anemię wyjątkowo szczupłym osobom, okazuje się, że borykają się z nią również osoby z nadwagą, a nawet otyłością. Anemia jest poważnym zagrożeniem dla serca i mózgu. Tej choroby nie wolno bagatelizować. Jak ją rozpoznać?

Zwykliśmy kojarzyć anemię z niedożywieniem, bo jedną z jej przyczyn może być niedobór składników odżywczych, głównie żelaza lub kwasu foliowego. Jest jednak szereg innych przesłanek, jak chociażby niedokrwistość, urazy, obfite miesiączki, krwawienia z przewodu pokarmowego, czy w końcu wrodzone defekty wewnątrz- i zewnątrz krwinkowe, które mogą skutkować rozwojem anemii. Waga nie może być kryterium diagnostycznym.

Czym jest anemia?

Anemia jest chorobą, w której dochodzi do zmniejszenia liczby erytrocytów (czerwonych krwinek) lub obniżenia stężenia hemoglobiny we krwi, mimo prawidłowej ilości czerwonych ciałek krwi. Anemia jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia, bo wraz z hemoglobiną transportowany jest do wszystkich komórek tlen. Niedostateczna jego ilość to zwiększone ryzyko niedotlenienia, na które najbardziej narażone są dwa kluczowe organy: serce i mózg.

Jak rozpoznać anemię?

Choć choroba daje wyraźne sygnały, bywają one nierzadko bagatelizowane, bo są na tyle uniwersalne, że bez problemu przypiszemy je wielu innym przyczynom. Typowe objawy anemii to m.in.:

- spadek sił witalnych;

- przewlekłe przemęczenie i znużenie;

- senność;

- stany depresyjne;

- obniżenie koncentracji;

- problemy z pamięcią;

- kołatanie serca;

- bóle i zawroty głowy;

- bladość skóry i błon śluzowych;

- gorsza kondycja włosów, które zaczynają wypadać, kruszyć się i wyglądają na przesuszone.

Proste badania z krwi

Jeśli obserwujesz u siebie te objawy, koniecznie wykonaj badania diagnostyczne. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić morfologię krwi i oznaczyć poziom żelaza, którego zbyt niski poziom jest częstą przyczyną anemii - mowa wówczas o anemii niedoborowej.

Dieta w anemii niedoborowej

Produkty bogate w żelazo są podstawą zdrowej, zbilansowanej diety. Niedobory żelaza są niebezpieczne dla organizmu, należy je stale uzupełniać. Pierwiastek ten najlepiej wchłania się z pożywienia, dlatego w codziennej diecie muszą znaleźć się produkty bogate w żelazo. Gdzie je znajdziemy?

Najlepszym źródłem żelaza są produkty odzwierzęce, takie jak:

- wątróbka,

- chude mięso wołowe i wieprzowe,

- żółtka jaj,

- ryby - szczególnie makrela, śledzie i sardynki.

Żelazo hemowe (pochodzące z produktów zwierzęcych) jest dla organizmu ludzkiego łatwiejsze do przyswojenia. Jednak nie mniej cennym źródłem żelaza mogą być również rośliny, a szczególności:

- pistacje,

- nasiona dyni, słonecznika i sezamu,

- morele, śliwki, jagody, jabłka,

- natka pietruszki, szpinak, brokuły, ziemniaki, soja, biała fasola,

Do jadłospisu warto włączyć kakao, w tym gorzką czekoladę, pieczywo pełnoziarniste, otręby pszenne i ryżowe.

Trzeba pamiętać, że przyswajanie żelaza warunkuje obecność witaminy C, witamin z grupy B oraz kwasów organicznych (obfitują w nie szczególnie produkty kiszone). Dlatego każdy posiłek mięsny musi być serwowany z warzywami.

Ewa Koza, mamsmak.com