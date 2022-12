Spis treści: 01 Czym jest biała skórka na mandarynkach i pomarańczach?

02 Dlaczego warto jeść albedo?

Czym jest biała skórka na mandarynkach i pomarańczach?

Zdrowie Dlaczego warto jeść mandarynki? Usprawnią trawienie i wymiotą z jelit złogi Biała warstwa znajdująca się między skórką a miąższem cytrusów to albedo. Chociaż większość pozbywa się jej ze względu na gorzki smak i gąbczastą konsystencję, to ma ona wiele prozdrowotnych właściwości i jest bogata w składniki odżywcze.

Cytrusy od lat są doceniane za swoje walory zdrowotne. Pomarańcze zawierają m.in. spore ilości witamin z grupy B oraz witaminy C, a także potasu oraz błonnika. Mandarynki z kolei są źródłem nie tylko kwasu askorbinowego, ale również witaminy A, magnezu, wapnia i cynku.

Zdjęcie Albedo zawiera silne antyoksydanty i jest w stanie zwalczać wolne rodniki / 123RF/PICSEL

Dlaczego warto jeść albedo?

Chcąc jeszcze bardziej skorzystać z prozdrowotnych właściwości cytrusów, warto je jeść z albedo. To właśnie ta biała skórka usprawnia pracę jelit i pozwala utrzymać prawidłowy poziom cukru oraz cholesterolu we krwi. To wszystko dzięki zawartym w niej pektynom.

Albedo tak samo, jak cytrusy zawiera witaminę A i C, ale dodatku jest bogata w witaminę P. W związku z tym, że zawiera silne antyoksydanty, jest w stanie zwalczać wolne rodniki, a co za tym idzie, opóźniać proces starzenia.

Dzięki temu, że albedo jest bombą witaminową, pozytywnie wpływa na odporność, a za sprawą właściwości obniżających cholesterol chroni przed chorobami sercowo-naczyniowymi. Poza tym udowodniono, że zmniejsza ryzyko pojawienia się nowotworów.

