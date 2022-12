Spis treści: 01 Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega

02 Folia aluminiowa. Może być niebezpieczna dla zdrowia

03 Folia aluminiowa. Czym ją zastąpić?

Sprawdza się podczas grillowania, pieczenia warzyw, mięs czy ryb. Folia aluminiowa nie bez powodu jest obecnie powszechnie wykorzystywana. Niektórym trudno wyobrazić sobie jej brak w kuchni - można ją wykorzystać na wiele sposobów, w tym i do pakowania kanapek czy potraw, które umieszczamy w lodówce.

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega

Zdjęcie Folia aluminiowa ma mnóstwo zastosowań w kuchni. Mimo tego lepiej z niej zrezygnować / 123RF/PICSEL

Chociaż popularna, niekończenie jest dobra dla naszego zdrowia. Folia aluminiowa może być niebezpieczna. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że pieczenie i gotowanie żywności owiniętej w folię powoduje przenikanie aluminium do jedzenia. I to w dawce, która przekracza dopuszczalne normy.

Dlatego też unikajmy wykorzystywania folii aluminiowej do podgrzewania, pieczenia czy przechowywania w lodówce potraw.

Folia aluminiowa. Może być niebezpieczna dla zdrowia

Chociaż co prawda glin słabo się wchłania i prawie w 95 proc. jest wydalany z moczem, w zbyt dużych ilościach może się kumulować w wątrobie, mózgu, mięśniach czy kościach. Nadmiar glinu, który trafi do naszego organizmu (również z lekami, kosmetykami czy wodą pitną) może prowadzić do blokowania przekazywania nerwowych bodźców czy zaburzenia działania enzymów, jak i niszczenia włókien nerwowych rdzenia kręgowego i kory mózgowej.

Na liście są również problemy z trzustką, anemią, alergią, otępieniem czy demencją. Spore stężenia glinu są stwierdzane w tkance mózgu u osób chorych na Alzheimera czy Parkinsona.

Jak wykazały badania naukowe, częste korzystanie z folii aluminiowej - szczególnie przy obróbce lub przechowywaniu kwaśnych i przyprawionych produktów - powoduje wydzielanie szkodliwych soli glinu. Dlatego lepiej zrezygnować z pieczenia czy grillowania w folii pstrąga z plasterkami cytryny.

Folia aluminiowa. Czym ją zastąpić?

Zdjęcie Toksyczne substancje z folii aluminiowej przedostają się po pożywienia / 123RF/PICSEL

Chociaż niektórym trudno wyobrazić sobie brak folii aluminiowej w kuchni, można ją łatwo zastąpić. Do obróbki potraw można wykorzystać naczynia żaroodporne, a do grillowania opiekacze ze stali nierdzewnej. Blachę można wyłożyć papierem do pieczenia albo nasmarować tłuszczem.

Alternatywą dla folii aluminiowej - jeśli chodzi o pakowanie kanapek - są papierowe torebki lub papier śniadaniowy. Można tez wykorzystać specjalne pojemniki, ale i tu warto uważać. Powinna na nich widnieć informacja "Bisphenol A free" lub "BPA free". Oznacza to, że są wolne od bisfenolu A - chemicznego związku, którego długotrwałe wchłanianie grozi m.in. otyłością czy zaburzeniami hormonalnymi.

Zamiast folii możemy wykorzystać woskowijkę. To zazwyczaj kawałki bawełnianej tkaniny nasączone pszczelim woskiem i dodatkami takimi jak np. olejek jojoba, które mają za zadanie nadać jej elastyczności. Woskowijkę można kupić w drogeriach czy sklepach z produktami ekologicznymi. Jest sprzedawana w różnych rozmiarach, dzięki czemu może być wykorzystywana do owijania warzyw i owoców, serów, wędlin, ciast, pieczywa.

