Te produkty zapewnią ci spokojny sen. Sięgnij po nie na kolację

Jakie znaczenie ma sen?

Zdrowie Cierpi na nią niemal 35 proc. Polaków. Bezsenność wyniszcza organizm i psychikę Dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości snu jest istotną kwestią z biologicznego punktu widzenia. To on jest czynnikiem warunkującym jego właściwą pracę. Podczas snu dochodzi do regeneracji, redukcji stresu oraz napięcia, a także zgromadzenia sił i energii.

Ten złożony proces fizjologiczny ma wpływ m.in. na gospodarkę hormonalną, układ nerwowy i odpornościowy, a także pamięć, koncentrację, nastrój, masę ciała oraz samopoczucie.

Niewysypianie się, ciągłe wybudzanie się i niska jakość snu to problemy, które warto skonsultować ze specjalistą. Niedobór snu ma negatywny wpływ na zdrowie. Przyczynia się do pojawiania się cukrzycy, otyłości, chorób sercowo-naczyniowych w tym nadciśnienia tętniczego, depresji i demencji.

Obecnie szacuje się, że bezsenność dotyka coraz więcej osób. To zaburzenie, które dość często jest ignorowane. Według danych nawet 35 proc. Polaków cierpi z powodu tego zaburzenia. Warto więc mieć na uwadze nie tylko znaczenie spokojnego snu, ale także sposoby, które mogą go zagwarantować.

Na kolację warto wybierać m.in. łososia, makrelę, pierś z kurczaka, chudą wędlinę i twarożek

Sen a dieta

Jedną z potrzeb organizmu jest sen, którego jakość jest uzależniona m.in. od prowadzonego stylu życia i diety. Chcąc się cieszyć błogim nocnym odpoczynkiem, trzeba pamiętać o lekkostrawnej kolacji. Najlepiej sięgać po ciepłe potrawy, które będą źródłem węglowodanów. Należy jednak unikać fast-foodów, tłustych i smażonych dań oraz kiełbas.

Oprócz węglowodanów istotny jest również błonnik, białko i witaminy z grupy B, kwasy omega-3, a także witamina C i E oraz magnez. W związku z tym można się zajadać m.in. przetworami mlecznymi, chudym mięsem i tłustymi rybami.

Trzeba podkreślić, że czarna herbata, podobnie jak kawa, zawiera kofeinę, a więc wypicie jej do kolacji nie jest najlepszym pomysłem. Poza tym chcąc się cieszyć spokojnym sen, warto zrezygnować z alkoholu oraz papierosów.

Co jeść, by spokojnie spać?

Za uczucie senności odpowiada przede wszystkim melatonina, czyli hormon produkowany przez szyszynkę. Do jej produkcji przyczynia się m.in. tryptofan. To aminokwas, którego organizm nie wytwarza, a więc musi być dostarczany, chociażby wraz z pożywieniem.

W związku z tym można sięgać nie tylko po wspomniany wyżej nabiał, mięso i ryby, ale także szpinak, banany, pestki dyni, orzechy, jajka i nasiona roślin strączkowych.

Zdjęcie Podczas snu dochodzi do regeneracji, redukcji stresu oraz napięcia, a także zgromadzenia sił i energii / 123RF/PICSEL

Dokładniej mówiąc, warto wybierać łososia, makrelę, pierś z kurczaka, chudą wędlinę i twarożek. Na talerzu nie może również zabraknąć porcji warzyw bogatych w niezbędne witaminy. Osobom, które borykają się z bezsennością, poleca się m.in. ogórki oraz pomidory.

Lekkostrawną kolacją, która pomoże spokojnie zasnąć, mogą być kanapki z hummusem. Zrobiona na bazie ciecierzycy pasta jest źródłem zapewniającej głęboki sen witaminy B6 oraz wartościowego białka.

Poza tym zaleca się również jedzenie płatków owsianych. Chociaż kojarzą się głównie ze śniadaniem, to zjedzenie ich na kolację jest równie korzystną opcją. Są pełne błonnika, żelaza i fosforu, a co więcej magnezu, który wspiera zasypianie.

Przed snem można sięgać po napary ziołowe. W wyciszeniu pomoże m.in. rumianek oraz mięta.

