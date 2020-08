Borówka brusznica

Medycyna ludowa wykorzystywała brusznicę do leczenia schorzeń układu moczowego i problemów trawiennych. Jej owoce mają wysoką wartość odżywczą. Bez trudu przyrządzisz z nich dżemy, konfitury i nalewki.

Brusznica rośnie w lasach sosnowych i mieszanych. Owoce borówki brusznicy (czerwonej) pojawiają się w sierpniu, początkowo kremowobiałe, w miarę osiągania dojrzałości czerwienieją. Roślina cieszy się największą popularnością na południu Polski, tam też nierzadko zakwita dwukrotnie. Jesienne owoce pojawiają się w październiku, a nawet w listopadzie - są mniejsze i mają bardziej intensywne barwy. Z nich przyrządzić można przetwory, jednak do celów leczniczych wykorzystuje się głównie liście brusznicy. Skórzaste w dotyku i intensywnie zielone, nie opadają na zimę, dzięki czemu roślina funkcjonuje również pod nazwą borówki wieczniezielonej.

Właściwości lecznicze liści

Surowcem zielarskim są głównie liście brusznicy, które mogą być pomocne w leczeniu następujących dolegliwości:

- schorzeń w obrębie układu moczowego, takich jak stany zapalne pęcherza, kamica dróg moczowych i choroby nerek;

- problemy trawienne - zawarte w liściach garbniki działają ściągająco na błony śluzowe przewodu pokarmowego, dlatego pomagają się uporać z biegunkami;

- liście borówki brusznicy mają działanie bakteriobójcze i korzystny wpływ na naturalną florę jelitową;

- wyciągi z liści brusznicy są zalecane przy kłopotach z wrzodami żołądka (niszczą bakterię Helicobacter pylori, odpowiedzialną za większość przypadków wystąpienia choroby wrzodowej) oraz jako profilaktyka nowotworów układu pokarmowego.

Umiar kluczem do zdrowia

Choć liście brusznicy mają wiele właściwości zdrowotnych, wyciągów na ich bazie trzeba używać z umiarem i rozsądkiem. Stosowane w dużych dawkach będą drażniły śluzówki żołądka i jelit, mogą doprowadzić do zatrucia pokarmowego, wymiotów i pobudzenia nerwowego.

Owoce brusznicy a otyłość

Czerwone owoce brusznicy mogą stać się naszymi sprzymierzeńcami w walce z epidemią XXI wieku, czyli otyłością. Ma to związek z zawartymi w nich polifenolami, które wpływają na aktywność lipazy trzustkowej - enzymu uczestniczącego w metabolizmie tłuszczów. Ekstrakty z owoców borówki brusznicy hamują lipazę trzustkową, co przyczynia się do zmniejszonego trawienia tłuszczów i ich zwiększonego wydalania w niezmienionej postaci. W efekcie mniejsza ilość wolnych kwasów tłuszczowych wchłaniana jest bezpośrednio do krwi i istotnie mniejsza ich ilość magazynowana jest w postaci tkanki tłuszczowej.

Borówki brusznicy od kuchni

Owoce borówki brusznicy zawierają naturalny kwas benzoesowy - popularny środek stosowany jako konserwant żywności (znany jako E210), dzięki czemu są wyjątkowo trwałe. Co ważne, obróbka termiczna nie niszczy ich właściwości odżywczych i leczniczych. Z czerwonych borówek bez trudu przygotujesz soki, syropy, dżemy, konfitury, napary i nalewki.

Ewa Koza, mamsmak.com