Brzoza – moc zdrowia w każdym listku

Nie tylko sok z brzozy, ale też napar z jej liści mają liczne walory odżywcze i lecznicze. Sprzyjają procesom metabolicznym, wzmacniają wątrobę i nerki oraz mają zdolność do oczyszczania organizmu z toksyn. Poprawiają odporność, działają przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, pomagają łagodzić i skracają przebieg infekcji wirusowych. Co jeszcze warto o nich wiedzieć?

Zdjęcie Świeżo zerwane, młode listki kładziemy na sitku i myjemy pod bieżącą wodą /123RF/PICSEL

Młode liście brzozy nigdy nie wyglądają tak pięknie, jak umyte pierwszym majowym deszczem. Ich intensywnie zielony kolor symbolizuje siły witalne drzewa i walory odżywcze, którymi możemy skutecznie wzmocnić organizm.

Maj to doskonały czas, by skorzystać z ich właściwości. Właśnie teraz napijmy się naparu z młodych liści, zerwijmy też trochę więcej, by je zasuszyć i w późniejszych miesiącach móc wzmocnić organizm naparem z suszu.



Jak przygotować napar?



Świeżo zerwane, młode listki kładziemy na sitku i myjemy pod bieżącą wodą. Do przygotowania szklanki naparu wystarczy użyć łyżkę liści. Nie przesadzajmy z ilością, bo napar ma specyficzny smak, z którym warto stopniowo się oswajać. Jeśli przygotujemy go, zwłaszcza na początku, z użyciem większej ilości liści, będzie gorzki i możemy się zniechęcić. Porcję umytych liści wkładamy do szklanki i zalewamy wrzątkiem.



Pozostawiamy pod przykryciem na minimum kwadrans, optymalnie dwadzieścia minut. Po przecedzeniu jest gotowy do picia.



Oczyszczamy organizm z toksyn

Zacznijmy od jednej szklanki dziennie i obserwujmy organizm. Napar działa silnie moczopędnie, na początku spożywania mogą się pojawić bóle głowy, co sygnalizuje, ze organizm oczyszcza się z toksyn. Dawkę stopniowo możemy zwiększyć do trzech szklanek na dobę.



Póki listki są delikatne i młode zerwijmy ich więcej i zasuszmy. Analogicznie - do przygotowania szklanki naparu wystarczy użyć łyżkę suszu i parzyć pod przykryciem minimum kwadrans.