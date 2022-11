Burczenie w brzuchu to tylko głód?

Kuchnia Na jelita działa jak miotełka. To cenne źródło zdrowia na zimę Odgłosy, które wydobywają się zarówno z żołądka, jak i jelit dla wielu są krępujące, zwłaszcza że pojawiają się w najmniej oczekiwanym momencie.

To jednak dość powszechne zjawisko, a ich występowanie zazwyczaj oznacza prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Zdarza się jednak, że są objawem pewnych schorzeń.

Dla wielu burczenie sygnalizuje, że czas coś zjeść i jest to jedna z oznak głodu. Rzeczywiście w momencie, gdy żołądek jest pusty, jego ścianki się kurczą i dochodzi do przepchania znajdującego się w nim gazu w stronę dwunastnicy. Stąd pojawia się słyszalne burczenie.

Zdjęcie Niestrawność, celiakia, wrzody żołądka, czy zapalenie jelit mogą sprawiać spory dyskomfort w obszarze jamy brzusznej / 123RF/PICSEL

Trzeba podkreślić, że odgłos ten jest głównie związany z pracą jelit. W niektórych przypadkach pojawia się tuż po spożyciu posiłku, ale nie powinien to być powód do niepokoju. Jeśli jednak oprócz tego występuje, chociażby ból brzucha, czy też nudności, warto umówić się na wizytę do specjalisty.

Poza tym burczenie jest oznaką zakończonego procesu trawienia. W tym czasie dochodzi do wymiatania resztek jedzenia z jelita cienkiego. Te odgłosy nie zawsze słychać, a jest to uzależnione, chociażby od ilości gazów.

Burczenie może być również powodowane połykaniem powietrza podczas szybkiego spożywania posiłku lub popijaniem go gazowanymi napojami.

Co oznacza bulgotanie i przelewanie w brzuchu?

Zdjęcie Pojawienie się dziwnych odgłosów z brzucha bywa niekomfortowe. / 123RF/PICSEL

Dość często bulgotanie w jelitach wiąże się z przejedzeniem. Spożycie wielu przeróżnych potraw i brak umiaru to prosta droga do pojawienia się dolegliwości ze strony układu pokarmowego oraz niestrawności. W takiej sytuacji bulgotanie powinno minąć bez naszej pomocy.

Gdy jednak utrzymuje się przez kilka dni i towarzyszy mu ból, może oznaczać zatrucie pokarmowe. Poza tym bulgotanie jest powiązane z występującymi wzdęciami po zjedzeniu kapusty bądź fasoli.

Pojawienie się odgłosów z brzucha takich jak bulgotanie bądź przelewanie oznacza, że pokarm jest trawiony we właściwy sposób. Może się pojawiać, chociażby w momencie wymieszania pożywienia z sokiem żołądkowym.

Poza tym warto wspomnieć, że dziwne odgłosy mogą być spowodowane nadmiernym stresem. Nie da się ukryć, że ma on wpływ na układ pokarmowy i pracę jelit. Powoduje ból żołądka, nudności, biegunki, a przy tym także krępujące przelewanie i bulgotanie.

Zdjęcie Dość często bulgotanie w jelitach wiąże się z przejedzeniem / 123RF/PICSEL

Odgłosy z brzucha to objaw choroby?

Występowania bulgotania, przelewania i burczenia zależy od wielu czynników. Zdarza się, że oprócz wyżej wymienionych przyczyn wyróżnia się także inne, nieco poważniejsze.

Odgłosy dochodzące z brzucha to objaw m.in. wrzodów żołądka, a także zatrucia pokarmowego oraz alergii i nietolerancji pokarmowych. Mogą być spowodowane przez celiakię, nieswoiste zapalenie jelit, grypę żołądkową i zespół jelita drażliwego.

Oczywiście pojawienie się tych krępujących odgłosów nie zawsze oznacza, że mamy do czynienia z chorobą. Dodatkowe objawy ze strony układu pokarmowego, czy też długotrwałe występowanie przelewania bądź bulgotania powinno zostać skonsultowane ze specjalistą. Dokładnie przeprowadzony wywiad lekarski i ewentualne badania pozwolą znaleźć przyczynę.

Zdjęcie Pojawienie się odgłosów z brzucha takich jak bulgotanie bądź przelewanie oznacza, że pokarm jest trawiony we właściwy sposób / 123RF/PICSEL

