​Chcesz schudnąć? Jedz obfite śniadanie

Uczeni z Lubeki dowiedli, że jedzenie każdego dnia bardzo dużego śniadania zamiast dużego obiadu sprawia, że spalamy dwa razy więcej kalorii. Powodem takiego stanu rzeczy jest przyspieszenie metabolizmu.

Zdjęcie Uczeni z Lubeki dowiedli, że jedzenie dużych posiłków rano może być kluczem do utraty wag /123RF/PICSEL

- Śniadanie jedz jak król, obiad jak książę, a kolację jak żebrak - głosi popularne wśród dietetyków przysłowie. Na pewno podpisaliby się pod nim niemieccy naukowcy z Lubeck University, którzy swoim badaniem dowiedli, że w przypadku pierwszego posiłku spożywanego w ciągu dnia nie musimy, a nawet nie powinniśmy się ograniczać. Obfite śniadanie nie tylko bowiem doda nam potrzebnej energii i nas wzmocni, ale także, paradoksalnie, pomoże w walce z nadprogramowymi kilogramami.

Reklama

Uczeni z Lubeki dowiedli, że jedzenie dużych posiłków rano może być kluczem do utraty wagi przy jednoczesnym utrzymaniu stałego poziomu cukru we krwi. Wyniki ich najnowszego badania, które opublikowano w czasopiśmie "Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism", sugerują, że przyjmowanie obfitego posiłku w godzinach porannych przyspiesza proces metaboliczny nazywany termogenezą indukowaną pożywieniem (diet-induced thermogenesis). Celem owego procesu jest wytworzenie ciepła dla utrzymania stałej temperatury ciała.

Swoje wnioski naukowcy wysnuli na podstawie eksperymentu laboratoryjnego przeprowadzonego z udziałem 16 mężczyzn. Jednego dnia uczestnicy spożywali niskokaloryczne śniadanie oraz wysokokaloryczny obiad, następnego dnia zaś - na odwrót. Po przeanalizowaniu rezultatów, uczeni odkryli, że obfite śniadanie dwukrotnie zwiększyło spalanie kalorii badanych w porównaniu do schematu żywienia opierającego się na niewielkim porannym posiłku i dużym obiedzie. Odkryto ponadto, że niskokaloryczne śniadanie sprzyja wzrostowi apetytu w ciągu dnia, zwłaszcza na słodycze.

- Wyniki naszego badania pokazują, że śniadanie tworzy dwukrotnie wyższą termogenezę niż tak samo kaloryczny posiłek spożywany na obiad. To odkrycie jest znaczące dla nas wszystkich, ponieważ podkreśla, jak ważna jest zależność między jedzeniem a porą dnia - mówi neurobiolożka z Lubeck University i współautorka badania, dr Juliane Richter - Większe śniadanie zamiast dużego obiadu może zapobiec otyłości i utrzymać pod kontrolą poziom cukru we krwi - dodaje dr Richter.