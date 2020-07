Ogórek – warzywo, które dzięki dużej zawartości wody gasi pragnienie i nawadnia komórki, dlatego latem warto korzystać z jego właściwości. Jedną z propozycji może być odżywczy, aromatyczny chłodnik – rozwiązanie idealne na upalne dni.

Zdjęcie Ogórki są niskokaloryczne i możemy je serwować na wiele sposobów /123RF/PICSEL

Gdy termometr przekroczy trzydzieści stopni Celsjusza, musimy jeszcze lepiej, niż na co dzień zadbać o wypełnienie jadłospisu produktami, które nawadniają komórki organizmu. Oprócz wody i naparów ziołowych doskonałym rozwiązaniem są właśnie ogórki. One aż w 97 proc. składają się z wody.



Co zyskamy jedząc ogórki?



Ogórki obfitują w niezbędny dla dobrej kondycji serca potas. Dzięki zawartości chlorofilu maja korzystny wpływ na równowagę kwasowo-zasadową organizmu.



Będą pomocne w niwelowaniu nieprzyjemnego zapachu z ust. Obecne w jadłospisie pomogą zlikwidować przykrą woń potu. Wzmacniają odporność, mają właściwości moczopędne, sprzyjają dobrej pracy nerek i całego układu moczowego. Pomagają usunąć obrzęki.



Ogórek w roli główniej



Ogórki są niskokaloryczne i możemy je serwować na wiele sposobów. Plastry świeżego ogórka warto wkroić do dzbanka z wodą, urozmaicą jej smak. Dobrze dodawać je do kanapek i zjadać solo. W wyjątkowo gorące dni mamy zazwyczaj mniejszy apetyt i niekoniecznie ochotę na gorące posiłki. Dlatego propozycję obiadową może być chłodnik z ogórkami w roli główniej.



Czego potrzebujemy do przygotowania dwóch-trzech porcji?



- 7-8 ogórków gruntowych;



- duży jogurt naturalny;



- szklankę kefiru;

- ząbek czosnku;



- łyżeczkę soku z cytryny;



- mały pęczek koperku;



- dwie łyżki ziaren granatu;



- łyżeczkę czarnuszki;



- sól i pieprz do smaku.



Ogromnym atutem tego dania jest szybkość przygotowania - wystarczy zaledwie kilka minut. Jednak jeśli zależy nam, by chłodnik smakował doskonale, warto przed podaniem odstawić go na 30, a optymalnie 60 minut do lodówki. Składniki będą miały czas się przegryźć i chłodnik wyraźnie zyska.



Jak przygotować chłodnik?



Umyte ogórki obieramy ze skórki i ścieramy na tarce o grubych oczkach, najlepiej bezpośrednio do dużej szklanej miski, w której zmieszamy wszystkie składniki. Czosnek przeciskamy przez praskę i łączymy z ogórkami. Dodajemy pieprz i szczyptę soli. Mieszamy i odstawiamy.



W tym czasie w dużym, szklanym dzbanku łączymy jogurt z kefirem i również dokładnie je mieszając. Całość wlewamy do miski z ogórkami i znów mieszamy. Dodajemy sok z cytryny, wsypujemy czarnuszkę i drobno posiekany koperek. Po wymieszaniu odstawiamy na godzinę do lodówki. Serwujemy w miseczkach, każda porcję dekorując ziarnami granatu.



Ewa Koza, mamsmak.com