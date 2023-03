Choroba alzheimera "wypisana" na twarzy? Po 65. roku życia zwróć uwagę na ten szczegół

Czym jest choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera to przewlekłe, postępujące neurozwyrodnienie mózgu prowadzące do otępienia. Najczęściej dotyka ona osoby po 60. roku życia. Choroba Alzheimera jest postępująca i na tę chwilę nieuleczalna, co skutkuje śmiercią chorego.

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia w 2030 r. z chorobą Alzheimera mierzyć się będzie 65 mln ludzi na świecie, a w 2050 r. liczba ta wzrośnie do 115 mln chorych. W Polsce na Alzheimera cierpi ponad 300 tysięcy ludzi, ale za niecałe 30 lat odsetek chorych prawdopodobnie będzie trzy razy wyższy niż obecnie.

Lekarze dzielą chorobę Alzheimera na trzy stadia. W stadium początkowym, które trwa zazwyczaj od 2 do 5 lat, do najczęstszych objawów należy zaburzenie pamięci. Pojawiają się wówczas m.in. problemy z zapamiętaniem wykonywanej przed chwilą czynności, brakiem dobru odpowiednich słów, zapominaniem imion i nazwisk, tytułów filmów czy książek. U chorego spada również wydajność - podstawowe, doskonale znane choremu czynności wymagają większej ilości czasu.

Zdjęcie Choroba Alzheimera to najczęstsza postać otępienia, nieuleczalna i postępująca choroba neurodegeneracyjna

Drugie stadium może trwać od 2 do 12 lat, a u chorego zauważa się bardzo duże deficyty związane z zapamiętywaniem. Osoby cierpiące na schorzenie mają ogromne problemy z rozwiązywaniem prostych zadań matematycznych, przestają dbać o higienę, unikają towarzystwa.

U pacjentów można wówczas zauważyć wyraźne zaburzenia zachowania, które charakteryzują się wzmożoną agresją. Mogą również wystąpić urojenia związane z poczuciem okradania i porzucenia, ale także patologiczna podejrzliwość. Chory ma problemy z kontrolowaniem czynności fizjologicznych, jest ograniczony ruchowo, dochodzi do zaburzeń snu i łaknienia. Chory nie rozpoznaje najbliższej rodziny.

Zdjęcie Wczesne wykrycie choroby Alzheimera zwiększa szanse na spowolnienie jej rozwoju

W trzecim stadium choroby kontakt z chorym na Alzheimera jest bardzo ograniczony. Pacjenci nie sygnalizują potrzeby jedzenia i głodu, wypowiadają tylko pojedyncze słowa i rezygnują z jakiejkolwiek aktywności fizycznej, większość czasu spędzając w fotelu lub łóżku.

Choroba Alzheimera jest trudna do wykrycia w jej początkowej fazie, ale nie niemożliwa. Osoby po 65. roku życia i ich najbliżsi powinni zwracać uwagę nawet na pojedyncze sygnały, które ich zdaniem odbiegają od normy zachowania potencjalnego chorego na Alzheimera.

Zdjęcie W trzecim stadium choroby Alzheimera pacjenci większość czasu spędzają w fotelu lub łóżku

Alzheimer wypisany na twarzy - oznaki

Szybkie zdiagnozowanie choroby i wdrożenie leczenia może mieć niebagatelny wpływ na spowolnienie rozwoju schorzenia i utrzymanie chorego w dobrej formie psycho-fizycznej.

Choroba Alzheimera może objawiać się na wiele charakterystycznych sposobów, ale wśród nich są również takie, które często lekceważymy lub w ogóle nie zauważamy. Do nietypowych oznak rozwijającej się choroby należą m.in. zmiany widoczne na twarzy chorego.

Pojawiające się grymasy, wystraszony wyraz twarzy, częste i szybkie mruganie oraz marszczenie brwi powinny być dla nas sygnałem o potencjalnym zagrożeniu. Jeśli wymienione wyżej cechy charakterystyczne dla mimiki wcześniej nie występowały, zdecydowanie należy zasięgnąć opinii lekarza. Szybkie wdrożenie leczenia może wydłużyć życie chorego nawet do 20 lat.