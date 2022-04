Spis treści: 01 Choroby zębów. Co je powoduje ?

02 Czy stan zapalny zęba ma wpływ na organizm? Dbając o zęby, dbasz o ogólne zdrowie

03 Chory ząb a serce. Zadbaj o jamę ustną, by cieszyć się zdrowym sercem i osierdziem

04 Chory ząb a nerki oraz płuca. Przez infekcję zęba zagrożonych jest wiele organów

05 Powikłania ginekologiczne, problemy gastryczne, a nawet sepsa. Niespodziewane skutki nieleczonych zębów

Choroby zębów. Co je powoduje ?

Wizyta w gabinecie stomatologicznym nie należy do przyjemności, ale gdy regularnie odwiedzamy dentystę, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w porę wykryjemy problem i obejdzie się bez bolesnego leczenia.

​Brakuje ci zębów? Sprawdź, czym to grozi! Jednak gdy nieco zaniedbamy profilaktyczne wizyty u stomatologa, to rozwijająca się choroba zęba może przysporzyć nam wiele cierpienia. Choroby zębów zazwyczaj są bolesne i to zazwyczaj dopiero skłania osoby do odwiedzenia lekarza.

Kiedy pacjent zjawia się już w gabinecie stomatologicznym, to najczęściej przychodzi z jedną z najpowszechniejszych chorób dotykających zęby. Jakie więc są te najczęściej występujące choroby uzębienia? To:

próchnica

zapalenie miazgi

zgorzel

ropień

nadwrażliwość zębów

paradontoza

kwasowa erozja szkliwa

Zdecydowanie wśród Polaków najczęściej występującą chorobą zębów jest próchnica. Profilaktyka zapobiegająca temu schorzeniu zaczyna się już w okresie wieku dziecięcego. Mitem jest, że o zęby mleczne u dzieci nie trzeba dbać, bo i tak wypadną w swoim czasie.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia w Europie 20-90 proc. sześciolatków ma próchnicę, a prawie 100 proc. dorosłych ma doświadczenie z tą chorobą. Zaczyna się ona dość niepozornie - na zębach pojawiają się białe plamki, które są wynikiem niedoborów wapnia.

Wówczas pojawia się płytka nazębna, czyli miękki osad, który tworzą przede wszystkim drobnoustroje i osłabione szkliwo poddane jest na działanie zawartych w tej płytce nazębnej bakterii. W wyniku pracy tych bakterii szkliwo ulega osłabieniu rozpoczyna się proces demineralizacji powierzchni zęba. Dlatego tak ważne jest codzienne szczotkowanie zębów.

To tego dotyczy profilaktyka stosowana od najmłodszych lat - częstego mycia zębów. Podczas tej czynności powinno się używać pasty z fluorkiem lub preparatów fluorowych. Właśnie na tym pierwszym etapie, dzięki profilaktyce możemy jeszcze powstrzymać rozwój próchnicy. Później niestety następują etapy takie jak rozpad szkliwa i rozpad zębiny oraz zajęcie miazgi zębowej. Na tych etapach już pojawia się ból...

Zdjęcie Jama ustna to środowisko rozwoju wielu drobnoustrojów. Dlatego tak ważna jest regularna higiena zębów / 123RF/PICSEL

Wynikiem próchnicy może być też dalsza choroba, czyli zapalenie miazgi. To schorzenie wywołuje nie tylko próchnica, ale także nieszczelne wypełnienia zęba lub urazy mechaniczne. Zaniechanie leczenia zapalenia miazgi prowadzi do zgorzeli. Jest to bardzo poważna dolegliwość spowodowana działaniem bakterii beztlenowych, rozkładających martwą tkankę.

Ciekawą infekcją jest ropień, bo jako nieliczna choroba zęba, nie powoduje bólu. Tę chorobą powodują bakterie kolonizujące uszkodzoną lub podrażnioną wcześniej tkankę i rozwija się ona bardzo szybko - w przeciągu jednego, dwóch dni.

Powodów powstawania tych chorób jest wiele, ale przeważnie zaczynają się one od zaniechania podstawowej higieny jamy ustnej.

Okazuje się, że samo regularne szczotkowanie zębów nie wystarcza - powinniśmy również płukać jamę ustną, szczotkować język, na którym też bytują drobnoustroje i tworzy się osad. Ważnym elementem jest także nitkowanie zębów nicią dentystyczną. Do tego kontrolna wizyta u stomatologa powinna się odbywać raz na pół roku lub gdy występują problemy - częściej.

Czy stan zapalny zęba ma wpływ na organizm? Dbając o zęby, dbasz o ogólne zdrowie

Piękne, białe, bez ubytków zęby są nie tylko ozdobą twarzy, ale także znacznie przyczyniają się do ogólnego dobrostanu naszego organizmu. Dlaczego tak jest?

W naszym ciele układy są ze sobą połączone i często bywa tak, że jedna choroba potrafi wywołać inną w zupełnie innej części naszego organizmu. Dlatego też nieleczony ząb może wywołać inne choroby w naszym ciele.

Rozpoczynając od zwykłego kamienia nazębnego, może przyczynić się do... rozwoju miażdżycy. Wiąże się to z dużą ilością występujących w kamieniu nazębnym baterii.

To właśnie bakterie i inne drobnoustroje bytujące w chorym zębie są przyczyną pogorszenia się naszego stanu zdrowia. To one dostają się poprzez rany i ubytki w jamie ustnej do krwioobiegu i infekują poszczególne organy. Lista chorób wywołanych przez nieleczoną infekcję zęba jest naprawdę imponująca.

Bakterie powstałe w wyniku chociażby próchnicy są w stanie wywołać:

choroby układu krążenia

choroby układu oddechowego

choroby układu pokarmowego

zapalenie opon mózgowych i mózgu, udar mózgu

choroby nerek

powikłania ginekologiczne

choroby skóry

bóle i stany zapalne stawów

Zdjęcie Przy utracie zębów dochodzi do obniżenia linii dziąseł i ich kurczenia się. A to dopiero początek fatalnych zmian! / 123RF/PICSEL

Chory ząb a serce. Zadbaj o jamę ustną, by cieszyć się zdrowym sercem i osierdziem

Zdjęcie Zepsuty ząb to obciążenie dla całego organizmu / 123RF/PICSEL

Jak już zostało wspomniane, bakterie z zainfekowanego zęba trafiają do krwioobiegu. To w nim płynie krew przez cały organizm i trafia do serca, które jest centralnym narządem układu krwionośnego.

Bakterie te powodują miażdżycę i uszkadzają ściany naczyń krwionośnych. Najbardziej niebezpiecznym w tym kontekście zjawiskiem jest zwężanie naczyń krwionośnych, co doprowadza - jeśli dotyczy to mięśnia sercowego - do zawału serca.

Dodatkowo substancje zawierające bakterie, a które są wydzielane przez ognisko zapalne, są przyczyną większej krzepliwości krwi.

Gęstsza krew jest trudniejsza do przepompowywania dla serca i łączy się z odkładaniem płytki miażdżycowej, to również związane jest z większym ryzykiem wystąpienia zawału serca.

Chory ząb a nerki oraz płuca. Przez infekcję zęba zagrożonych jest wiele organów

Nie tylko serce i układ krwionośny są zagrożone chorobami wywołanymi nieleczeniem chorych zębów. Przez ilość bakterii, które produkowane są w zainfekowanej jamie ustnej, występuje również spore ryzyko chorób nerek.

Toksyny występujące w organizmie trafiają do nerek, które wraz z moczem usuwają je z naszego ciała. Jednak zbyt duża ilość może spowodować poważną chorobę - kłębuszkowe zapalenie nerek. Konsekwencją może być spadek wydolności nerek, a to stanowi poważne zagrożenie dla całego organizmu.

Na pierwszy rzut oka, trudno połączyć bolący ząb z chorobą płuc. Jednak i takie sytuacje mają miejsce. Rozwijająca się próchnica jest sytuacją dla organizmu, gdy wiele różnych bakterii bytuje niezwykle aktywnie.

Wśród nich są i takie, które zaliczamy do grupy paciorkowców, a te... są odpowiedzialne w dużym stopniu za zapalenie płuc.

Powikłania ginekologiczne, problemy gastryczne, a nawet sepsa. Niespodziewane skutki nieleczonych zębów

Zdjęcie Problemy gastryczne? Przyczyną mogą być zaniedbane zęby / 123RF/PICSEL

Powikłań nieleczonych zębów jest cały ogrom. Jak już wiemy, poprzez krwioobieg bakterie powstałe w jamie ustnej, a dokładniej rzecz ujmując - w chorującym zębie - są w stanie dotrzeć wszędzie w ludzkim organizmie.

Dbanie o zęby jest szczególnie ważne w przypadku kobiet, które planują zajście w ciążę. Przed ciążą należy doprowadzić leczenie do końca, a to wszystko z powodu niezwykle ważnej przyczyny. Chory ząb, którego bakterie dostaną się do krwioobiegu, może być powodem poronienia lub sporych problemów z utrzymaniem ciąży lub przedwczesnego porodu.

Kolejnym zaskakującym łańcuchem powikłań chorego zęba są problemy z układem pokarmowym. Chore zęby lub ich wypadanie, usuwanie, są początkiem problemów z gryzieniem pokarmów. Kiedy niedostatecznie rozdrobnione pożywienie trafi do żołądka, może wywołać ból w żołądku, w jelitach, refluks i zgagę.

Jak widzimy, powodów, by leczyć zęby, jest cała masa. Najlepiej prowadzić regularne działania profilaktyczne, jak wizyty u stomatologa i codzienna higiena jamy ustnej, by ustrzec swoje ciało przed tymi problemami.

