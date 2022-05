Co jeść, by ujędrnić skórę?

Jędrna skóra: Kosmetyki czy dieta?

Skóra nie ma łatwych zadań do wykonania. To ona stanowi powierzchnię styku ze środowiskiem zewnętrznym. Jest zmuszona radzić sobie nie tylko z drobnoustrojami chorobotwórczymi, ale też wahaniami temperatur, wilgotności i szeregiem innych czynników, które jej nie wzmacniają, a wręcz przeciwnie - osłabiają.

Trudno się dziwić, że z wiekiem traci swoją sprężystość, jędrność i blask. Wszak nie może "wziąć urlopu", codziennie stoi na straży fizycznego dobrostanu człowieka.

Rozwój przemysłu kosmetycznego i kosmetologii sprawił, że wielu z nas uwierzyło, że najlepszym co możemy zrobić dla skóry, to kupić krem. Oczywiście nie jeden, a najlepiej kilka. Inny na dzień, inny na noc. Do tego serum, bazę, krem pod oczy i pewnie jeszcze kilka innych specyfików. Pamiętajmy, że skóra musi oddychać. Nie można jej obciążać nadmiarem kosmetyków, bo osiągniemy efekt przeciwny do zamierzonego.

Wciąż nie doceniamy roli diety, w wielu aspektach zdrowia i urody. Rolą pożywienia nie jest jedynie zaspokajanie głodu. Zawartość talerza determinuje nasze samopoczucie, zdrowie i wygląd. W tym kondycję i jędrność skóry. Wszystkie komórki naszego ciała regularnie obumierają. Nowe tworzą się nie z powietrza, ale z tego, co zjadamy. Każdy sam decyduje, czy powstaną na bazie fast foodów i śmieciowego jedzenia, czy z produktów wysoko odżywczych.

Jak wygląda jędrna skóra?

W powiedzeniu: "jak cię widzą, tak cię piszą" jest sporo prawdy. Na nasz wizerunek, czyli odbiór społeczny, wpływa w dużej mierze kondycja skóry. O jakiej skórze marzymy? Najczęściej o bezproblemowej, jędrnej i pełnej blasku, bo jakość skóry mówi bardzo dużo o naszym stanie zdrowia.

Jak opisać jędrną skórę? Kojarzy się z młodością, jest sprężysta, napięta, gładka i dobrze nawilżona. Ma jednolity koloryt. Jest pozbawiona przebarwień, zmian trądzikowych i innych nieestetycznych zmian.

Jędrność skóry zależy od stanu włókien kolagenowych i elastynowych, które stanowią swoiste rusztowanie dla komórek skóry. Niestety, wraz z wiekiem to rusztowanie traci swoją moc. Z każdym rokiem skóra potrzebuje więcej składników odżywczych, by utrzymać dobrą, a przynajmniej dostatecznie dobrą, jędrność.

Dieta dla jędrnej skóry

Z wiekiem osłabiają się nie tylko włókna kolagenowe, ale spada też zawartość kwasu hialuronowego i maleje zdolność komórek do zatrzymywania wody. Skóra się starzeje, tak jak i cały organizm. Ale procesy, które zachodzą na powierzchni skóry, widzimy gołym okiem. Ona wiotczeje. Pojawiają się zmarszczki i bruzdy - zmiany, których chyba nikt nie wyczekuje z utęsknieniem. Choć uczymy się akceptowania ciała i zachodzących w nim zmian, nie musimy się biernie poddawać procesom starzenia. Najlepszą metodą na hamowanie przedwczesnych niechcianych zmian jest mądry jadłospis. Co włączyć do menu, by zatrzymać jędrność skóry tak długo, jak to możliwe?

Odpowiedź na to pytanie można zawrzeć w jednym zdaniu. W jadłospisie dla jędrnej skóry nie może zabraknąć warzyw, owoców, produktów z pełnego ziarna i zdrowych tłuszczów. Warto wiedzieć dlaczego.

Antyoksydanty dla jędrnej skóry

Warzywa i owoce obfitują w witaminy i składniki mineralne, wśród których - z myślą o jędrnej skórze - warto wyróżnić sześć. Trzy witaminy o silnym potencjale antyoksydacyjnym, czyli A, C i E oraz trzy minerały: cynk, selen i miedź.

Cała szóstka ma kluczowe znaczenie dla hamowania procesów przedwczesnego starzenia komórek skóry. Dlatego w codziennym jadłospisie powinno znaleźć się pięć porcji warzyw i owoców. Oczywiście z przewagą tych pierwszych.

Nie sposób nie wyróżnić w tej szóstce witaminy E, wszak to ona zyskała przydomek witaminy młodości. E wpływa na lepsze nawilżenie komórek skóry i poprawia jej sprężystość. Źródłem witaminy E są dobrej jakości, tłoczone na zimno oleje roślinne, awokado, orzechy, jajka i kiełki.

Witaminę A pozyskamy włączając do menu pomarańczowe i ciemnozielone warzywa i owoce. C jest obecna praktycznie w każdej roślinie, jaką zjadamy. Najwięcej ma jej dzika róża.

Jest w czym wybierać. Mamy wiele produktów, które sprzyjają lepszej kondycji skóry. Na wyróżnienie zasługują:

1. Zielona herbata - nawadnia, obfituje w karoten, witaminy z grupy B, antyoksydanty - w tym witaminę C i flawonoidy.

2. Zdrowe, tłoczone na zimno oleje roślinne - rzepakowy, lniany, oliwa z oliwek oraz awokado, orzechy, pestki dyni i słonecznika.

3. Źródła pożądanych tłuszczów i szeregu składników potrzebnych jędrnej skórze warto szukać w rybach, szczególnie w makreli, łososiu, sardynkach i szprotkach.

4. Pieczywo i inne, pełnoziarniste produkty. Zboża są źródłem błonnika i szeregu cennych dla skóry składników. Nie może ich zabraknąć w mądrym, zbilansowanym modelu żywienia.