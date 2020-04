Ćwicz dla... wątroby!

Odgrywa kluczową rolę w odchudzaniu, wspiera pracę układu krążenia, wydłuża życie. Do długiej listy zalet regularnego uprawiania sportu dodać możemy kolejną. Jak wykazało najnowsze badanie naukowe, aktywność fizyczna może zmniejszać ryzyko zachorowania na raka wątroby.

Zdjęcie Jeśli ilość tłuszczu w wątrobie będzie rosnąć, rozwinie się stan zapalny /123RF/PICSEL

Eksperci stale przypominają, że ruch jest niezbędnym elementem zdrowego stylu życia. Wyniki najnowszych badań naukowych stanowią kolejny argument przemawiający za tym, że warto regularnie ćwiczyć. W ten sposób możemy bowiem uchronić się przed rakiem wątroby.

Jak pokazują statystyki, liczba śmiertelnych w skutkach zachorowań na ten typ nowotworu stale rośnie. Dane American Cancer Society wskazują, że każdego roku diagnozuje się raka wątroby u 800 tys. ludzi na całym świecie, a choroba ta odpowiada za około 700 tys. zgonów.

Badanie na myszach, prowadzone przez naukowców z Australian National University Medical School at The Canberra Hospital, którego wyniki opublikowano na łamach "Journal of Hepatology", sugeruje, iż sposobem na zmniejszenie ryzyka zachorowania jest aktywność fizyczna.

Dlaczego akurat sport? Jednym z czynników ryzyka nowotworu wątroby jest otyłość. Choć ćwiczenia są często zalecanym sposobem na utrzymanie prawidłowej masy ciała, australijscy badacze postanowili zidentyfikować konkretny mechanizm, który odpowiada za korelację między poziomem aktywności fizycznej a prawdopodobieństwem wystąpienia raka.

W tym celu zmodyfikowali genetycznie badane gryzonie, by zwiększyć ich apetyt, a w konsekwencji doprowadzić do cukrzycy i otyłości. Wstrzyknięto im również kancerogenną substancję.