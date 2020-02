Cyfrowe zmęczenie oczu

Wyświetlacze ciekłokrystaliczne emitują znaczne ilości niebieskiego światła. Zbyt długa ekspozycja na ten rodzaj światła nie jest obojętna dla naszych oczu. Może prowadzić do szeregu zmian, począwszy od zwykłego uczucia dyskomfortu oczu, aż po uszkodzenia siatkówki. Jak chronić oczy?

Czym jest niebieskie światło?



Głównym źródłem światła niebieskiego jest światło słoneczne. Mamy z nim kontakt na co dzień, przebywając na zewnątrz. Istnieje jednak wiele sztucznych źródeł światła, które emitują duże ilości światła niebieskiego.

Wymienić tu trzeba oświetlenie fluorescencyjne i LED oraz wyświetlacze ciekłokrystaliczne. Są to przede wszystkim ekrany komputerów, notebooków, smartfonów i innych urządzeń cyfrowych.



Objawy przemęczenia oczu



Skutkiem spędzania długich godzin przed ekranem komputera lub innych urządzeń cyfrowych jest nieostry wizualny szum, który zmniejsza kontrast i może przyczynić się do cyfrowego zmęczenia oczu. Objawy dają o sobie znać stopniowo. Na początku najczęściej pojawia się zaczerwienienie oczu, uczucie suchości, ból oczu, wrażenie, że mamy piasek w oczach, niewyraźne widzenie, ból głowy i ogólne rozdrażnienie.



Jeśli zbyt długo będziemy bagatelizować początkowe sygnały, jakie wysyłają przemęczone oczy, możemy doprowadzić nawet do uszkodzenia siatkówki.



Dbałość o stanowisko pracy



Kluczowe dla komfortu oka, ale też naszej produktywności i bezbłędnej pracy, jest odpowiednie ustawienie monitora względem okna. Nie powinien on być umieszczony ani naprzeciwko okna, ani na jego tle, to istotnie pogarsza parametry i mocniej obciąża oczy. Optymalnym jest ustawienie monitora bokiem do okna, nie bliżej niż metro od niego. Przy dużym nasłonecznieniu konieczne jest stosowanie rolet lub żaluzji.



Ściana za monitorem nie powinna być ani zbyt jasna, ani za ciemna. Warto posłużyć się plakatem, dzięki któremu możemy najszybciej i najniższym kosztem osiągnąć pożądany efekt. Ważne jest również odpowiednie umiejscowienie dokumentów, po które najczęściej sięgamy. Posłużmy się specjalnymi uchwytami, by trzymać je najbliżej komputera. Ruchy całej głowy, a nie tylko oczu, są przyczyną bólu ramion, pleców i karku.



Przerwy w pracy - większa koncentracja i efektywność



Nasza koncentracja i produktywność, spada z każdą kolejną godziną pracy. Jak zadbać o oczy i efektywność działania. Pamiętajmy o kilku zasadach:



1. Oko wpatrzone w monitor rzadziej mruga, przez co robi się suche. Pracujmy nad nawykiem mrugania, a jeśli to konieczne stosujmy sztuczne łzy.

2. Róbmy przerwy co pół godziny, by przez 20-30 sekund popatrzeć w dal, idealnie byłoby patrzeć na zieleń za oknem.



3. Raz na godzinę zamknijmy oczy na pełną minutę.



4. Nawet jeśli nie zdiagnozowano nam wady wzroku - stosujmy okulary (tak zwane zerówki) z odpowiednim filtrem zabezpieczającym przed niebieskim światłem. Powłoka antyrefleksyjna to konieczne minimum.



5. Okulary zakładajmy koniecznie na początku pracy, a nie dopiero wówczas, gdy poczujemy zmęczenie.



6. Dostosujmy kontrast, jasność i rozdzielczość monitora.



7. Jeśli dużo piszemy: używajmy prostej czcionki, najlepiej 11-12 punktowej. Dopiero, gdy napiszemy cały tekst, zmieńmy ją na taką, jakiej potrzebujemy.



8. Zamiast wypijania kolejnej kawy, przeciągnijmy się przynajmniej 2-3 razy w ciągu całego dnia pracy. Jeśli mamy do tego warunki, zróbmy kilka wymachów ramion. Pobudzimy w ten sposób mięśnie, krążenie. Wzrośnie też nasza efektywność.



