Częsty kobiecy problem: zespół rozluźnienia pochwy

Zmagają się z nim tysiące Polek. Jednak tylko niewielka część z nich rozmawia o swoich nieprzyjemnych objawach z lekarzem i próbuje im zaradzić. Wstydzimy się i obwiniamy o to schorzenie, nie wierzymy też, że można je wyleczyć. To błąd!

Zdjęcie Podejrzewasz u siebie VRS? Nie odkładaj wizyty u ginekologa na później /123RF/PICSEL

VRS, czyli zespół rozluźnienia pochwy, to bardzo często skutek porodu (siłami natury). Jego wystąpieniu sprzyja nietypowe ułożenie dziecka (np. pośladkowe, odgięciowe) oraz duża (powyżej 4 kg) waga malucha. Pochwa musi się bardzo rozszerzyć, co naraża na rozciągnięcie więzadeł, powięzi oraz mięśni dna miednicy i w efekcie poluzowanie mięśni pochwy.



Do takich zmian może też dojść na kilka lat przed menopauzą, w okresie tzw. premenopauzy. W tym przypadku powodem jest spadek produkcji estrogenów i duży ubytek kolagenu. A to właśnie one zapewniają tkankom jędrność i odpowiednie napięcie.



Objawem VRS jest uczucie "luzu" doświadczane podczas współżycia seksualnego (także przez partnera). Ale schorzenie mogą też zdradzać częste infekcje intymne (np. bakteryjne).



W zaawansowanym stadium uczuciu "luzu" mogą towarzyszyć krępujące odgłosy przypominające oddawanie gazów, a w skrajnych przypadkach dochodzi do wypadania pochwy. Mając takie dolegliwości, powinnyśmy zgłosić się do lekarza ginekologa. Nie odkładajmy wizyty i, pomimo odczuwanego skrępowania, opowiedzmy szczerze o swoim problemie. Im wcześniej się nim zajmiemy, tym mniej będzie nasilony.