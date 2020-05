Cztery dziwne zachcianki, które mogą zwiastować chorobę

Nagła chęć na coś słodkiego lub paczkę słonych czipsów, a może nieodparta pokusa zjedzenia tłustego burgera z food trucka? Na pewno znasz to uczucie i nieobce są ci wieczorne wycieczki do kuchni, w celu zaspokojenia dziwnych zachcianek.

Zdjęcie Ochota na czekoladę? To może być niedobór magnezu /123RF/PICSEL

Tak, to mogą być tylko chwilowe zachcianki, czasem jednak to pierwszy znak ostrzegawczy, który wysyła ci organizm. Nagła chęć na czekoladę może oznaczać, że brakuje ci magnezu, a niedobór tego pierwiastka prowadzi do chorób serca i układu nerwowego.

Reklama

Ciągła ochota na napoje gazowane może zwiastować niedobór wapnia, a ten prowadzi do osłabienia kości, bezsenności, a nawet nerwicy. Poznaj cztery inne, dziwne zachcianki, które powinny wzmóc twoją czujność i skłonić cię do zrobienia, wciąż odkładanej na później, morfologii.



Pieczywo

Jeśli wciąż prześladuje cię ochota na pulchne białe bułeczki lub ciepły "chlebuś" prosto z piekarni powinnaś zbadać poziom azotu w organizmie. Azot ma działanie odtruwające i regenerujące, ma też ogromne znaczenie w profilaktyce chorób neurologicznych. Niedobór tego pierwiastka w skrajnych przypadkach może doprowadzić do wyniszczenia organizmu.

Podejrzewasz u siebie niedobory azotu? Jedz pokarmy wysokoproteinowe.



Zdjęcie Ochota na chipsy może również zwiastować niedobór / 123RF/PICSEL

Frytki i czipsy

Nagła ochota na coś słonego nie powinna cię niepokoić, od czasu do czas zdarza się przecież każdej z nas. Jeśli jednak wciąż myślisz o paczce czipsów, schowanej w kuchennej szafce, a na obiad codziennie serwowałabyś sobie frytki, zbadaj poziom wapnia i soli w organizmie. Ochota na słone przekąski często jest również pierwszym objawem odwodnienia, więc zanim znowu sięgniesz po paluszki, wypij powoli dwie szklanki wody.



Niedobór wapnia przyczynia się do chorób kości i zębów, negatywnie wpływa również na pracę układu trawiennego.



Świetnym źródłem wapnia jest nabiał, zielone liście i jarmuż.

Fastfoodowe mięso

Coraz częściej nachodzi cię chęć na tłustego burgera lub inny mięsny fastfood? A może uzależniłaś się od gotowych kanapek z kurczakiem lub mocno przyprawionym indykiem? To może być spory niedobór żelaza! Żelazo ma ogromne znaczenie dla zdrowia kobiet - zwalcza bakterie i wirusy, wspomaga pracę układu nerwowego, a jego niedobór prowadzi do osłabienia, problemów z koncentracją i anemii.



Chcesz zapobiec niedoborom żelaza? Jedz regularnie algi, mięso, jajka, wodorosty, zielone liście i... owsiankę. Żelazo najlepiej przyswoisz, spożywając je w towarzystwie witaminy C.



Zdjęcie Gdy ciągle masz ochotę na kawę, sprawdź poziom siarki i żelaza we krwi / 123RF/PICSEL

Kawa i herbata

Nie wyobrażasz sobie życia bez filiżanki kawy z rana? A może wolisz gorącą herbatę z cytryną i miodem? Napoje te, pite okazjonalnie, oczywiście nie zaszkodzą, mogą nawet pozytywnie wpłynąć na zdrowie i samopoczucie. Jeśli jednak dwie filiżanki kawy dziennie to dla ciebie zdecydowanie za mało lub co godzinę serwujesz sobie kubek aromatycznej herbaty - sprawdź poziom żelaza i siarki we krwi.

Siarka to pierwiastek niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, reguluje poziom cukru we krwi, sprawia, że włosy są mocne, skóra piękna, a paznokcie nie łamią się i nie rozdwajają.



Siarkę znajdziesz w mięsie, jajach, mleku i cebuli.