Cztery złote zasady, gdy jelita są leniwe

Wolniejsza praca przewodu pokarmowego to nieprzyjemne odczucie ciężaru w brzuchu i jego bolesność. To także problemy z utrzymaniem prawidłowej wagi.

Zdjęcie Codziennie rano sięgaj po suszone śliwki /123RF/PICSEL

Dzięki sprytnym dietetycznym trikom i nowym nawykom spędzania wolnego czasu zaparcia można szybko i znacząco złagodzić.

1. Zaczynaj dzień od porcji suszonych owoców. Eksperci doradzają, by codziennie rano, na czczo, jeszcze przed śniadaniem zjadać 5-6 suszonych śliwek, moreli lub jabłek. Owoce te zawierają błonnik pektynowy, który pochłania wodę i tworzy wraz z nią rodzaj galaretowatego żelu. Żel ten wyścieła przewód pokarmowy i zapobiega nadmiernemu wysuszeniu stolca, który jest przyczyną zaparć i stanów zapalnych w jelicie.

2. Stosuj babkę płesznik. Jest źródłem błonnika celulozowego, który nie rozpuszcza się w wodzie, ale ma zdolność pęcznienia i mechanicznego stymulowania ścian jelita. Co dnia zjadaj 8 łyżeczek (np. w jogurcie, zupie).

3. Masuj brzuch. Przyłóż do niego całą dłoń i zataczaj energicznie koła zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

4. Nie jedz późnej kolacji. Dbając o to, by ostatni posiłek spożyć do godziny 19, zapewniasz jelitom (a także wątrobie) czas na regenerację.