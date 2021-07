Czy soczewica może udawać mięso? Wyjaśniamy!

Zdrowie

Dobrze wiedzieć, z czym łączyć soczewicę, by w jednym posiłku znalazł się komplet potrzebnym nam aminokwasów. Przecież do znudzenia powtarzamy, że to świetna alternatywa dla mięsa, ale czy tak w istocie jest? Co, oprócz białka, zyskamy włączając soczewicę do menu i czy kolor ma jedynie znaczenie estetyczne?

Zdjęcie Kolor soczewicy ma znaczenie - zwłaszcza dla diabetyków / 123RF/PICSEL