Najczystsza sól? Cenne minerały? Dobre sobie, wciskają same kłamstwa. No chyba że ktoś z Was czuje się dobrze z tym, że spożywa sól z niewielką ilością toksycznej rtęci, rakotwórczego kadmu i alergizującego niklu. A na samym opakowaniu soli widać piękne góry. Wiadomo, że lepiej to wygląda niż jakieś pakistańskie pustynie.

pisze Dawid Polak