Zielone soki to, według większości lekarzy i dietetyków, prawdziwe witaminowe bomby. Przygotowuje się je z zielonych warzyw i liści, takich jak m.in:

seler

jarmuż

boćwina

szpinak

trawa pszeniczna

ogórek

pietruszka

mięta

sałata

młody jęczmień.

Zielone soki powinny być stałym punktem w jadłospisie każdego z nas - są bowiem doskonałym źródłem niezbędnych witamin i minerałów, a badania wykazały, że ich regularne spożywanie może pomóc zmniejszyć stany zapalne, ryzyko chorób serca, a nawet wzmocnić pamięć. Zielone soki to bogate źródło antyoksydantów, które zapobiegają starzeniu się organizmu i unieszkodliwiają wolne rodniki, pełnią także funkcję prebiotyków, a nawet działają antynowotworowo. Jak się jednak okazuje, mają kilka wad!

Zielone soki nie dla wszystkich?

Choć badania wykazały, że zielone soki to prawdziwe super foods, to pijąc je, powinniśmy zachować ostrożność i nie przeceniać ich pozytywnego wpływu na organizm. Po pierwsze, warto mieć świadomość, że zielone soki mają zdecydowanie mniej błonnika niż świeże warzywa i owoce - nie powinny więc one ich zastępować, ale być dodatkiem do dobrze zbilansowanej diety.

Na zielone soki muszą uważać także cukrzycy - mogą oni bezpiecznie sięgać po te przygotowywane na bazie samych warzyw, ale powinni zminimalizować ilość dodawanych do nich słodkich owoców. Choć są one oczywiście bardzo zdrowe, to mają w składzie ogromne ilości cukrów, które mogą im zaszkodzić.

Zdjęcie Soki z warzyw są zdrowsze od tych z owoców / 123RF/PICSEL

Zielone soki mogą zaszkodzić nerkom. Oto, co warto wiedzieć

Choć regularne picie zielonych soków może mieć zbawienny wpływ na zdrowie, to niestety, może zaszkodzić nerkom! Zielone warzywa są bogatym źródłem kwasu szczawiowego lub szczawianu, który wiąże się z minerałami w żywności i powstrzymuje ich wchłanianie przez przewód pokarmowy. Ilość szczawianów, które zwykle spożywa się z całych warzyw w zbilansowanej diecie, nie jest szkodliwa. Zielone soki są jednak wysoce skoncentrowanymi źródłami szczawianu i mogą doprowadzić do wzmożonej produkcji kamieni nerkowych, a w skrajnych wypadkach nawet niewydolności nerek.

Choć doniesienia te mogą niepokoić, to lekarze i dietetycy uspokajają: możemy, a nawet powinniśmy sięgać po zielone soki i koktajle - pamiętajmy tylko, by nie stały się one podstawą naszej diety, ale zdrowym, odżywczym dodatkiem.

